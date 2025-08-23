Видео
3 украинские комедии, которые подарят веру в любовь

3 украинские комедии, которые подарят веру в любовь

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 17:16
Лучшие украинские комедии - что посмотреть в выходные
Кадр из фильма "Песики". Фото: Новый Канал

Комедии о любви сочетают юмор, искренность, тепло и надежду. Такие фильмы отлично поднимают настроение и сближают.

Новини.LIVE делятся подборкой украинских лент.

Читайте также:

Соседка (2022)

Главный герой — ярый холостяк Петр, который не хочет серьезных отношений, а все свободное время проводит на вечеринках и в ночных клубах. Его лучший друг бьется с ним об заклад, что тот не сможет прожить с женщиной под одной крышей и месяца. "Кандидатку" долго искать не пришлось — ею стала сестра лучшего друга Петра, которую сыграла Ксения Мишина.

"Когда ты выйдешь замуж" (2025)

Эксперту по живописи Ксении изменяет жених. Девушка пытается построить новую жизнь и отправляется с подружкой на отдых в Хорватию. Там героиню ждут не только приключения и криминал, но и сердце красавчика.

 

"Собачки" (2025)

Лента рассказывает историю о риелторе Яне, которая строит успешную карьеру, однако ей не везет в любви. Девушка с детства очень мечтала о собачке, однако мать постоянно ей отказывала. Героиня сталкивается с тем, что каждый ее любовник превращается в собачку.

Напомним, ранее мы писали о психологическом триллере "Женщина в окне", который действительно стоит посмотреть. Также мы рассказывали, будет ли продолжение сериала "Женский доктор".

Мария Мудрая - Редактор
Автор:
Мария Мудрая
