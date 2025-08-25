Видео
Главная Кино Уровень Голливуда — Денисенко о будущем украинского кино

Уровень Голливуда — Денисенко о будущем украинского кино

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 09:43
Наталка Денисенко спрогнозировала будущее украинского кино
Украинская актриса Наталья Денисенко. Фото: natalka_denisenko/Instagram

Украинская актриса Наталья Денисенко спрогнозировала будущее украинского кино. По ее словам, после победы в полномасштабной войне украинское кино станет конкурентом Голливуда.

Об этом Наталья Денисенко сказала в эфире Вечір.LIVE.

Читайте также:

Денисенко о развитии украинского кино

Денисенко вспомнила, как еще в 2010 годах российские актеры на съемочных площадках получали особые условия, тогда как украинские вынуждены были работать в худших обстоятельствах. Сейчас, по ее словам, ситуация изменилась, и все поняли, "кто есть кто".

"Я начинала сниматься с 2010 года. И конечно, когда ты попадал на площадку, то наши актеры все, и я, и народные артисты, сидели в комнате. А у российских актеров были свои гримерки. И это нормальная история, потому что действительно продюсеры вот так выстраивали все. Им хорошие гонорары и хорошие условия, а наши актеры могут и так играть. И действительно сейчас другая ситуация, и все поняли кто есть кто", — отметила Денисенко.

В то же время актриса отметила, что украинские актеры ничем не уступают европейским, а часто даже превосходят их в мастерстве и скорости работы.

"Я жду то время, когда будет мирная Украина. У нас есть все для того, чтобы создавать кино мирового уровня: уникальные локации, современная техника, талантливые актеры, режиссеры, костюмеры, гримеры. Наши зрители уже сегодня готовы платить за качественное украинское кино, которое уже у нас получается снимать в тех ужасных условиях, которые сейчас есть", — объяснила Денисенко.

