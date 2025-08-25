Струпка згадав як різнилося ставлення до акторів з України та Росії

Кадр з фільму "Тарас Бульба". Фото: скриншот

Українські актори тривалий час залишалися у тіні навіть у власних серіалах та кіно. Досить часто існувала практика на знімальних майданчиках, як головні ролі віддавали російським артистам.

Про це в ефірі програми "Ранок.LIVE" розповів актор театру та кіно Остап Ступка.

Україну роками ховали в тіні росіян навіть у культурі та мистецтві

За його словами, до нещодавнього часу український кінематограф був перенасичений російськими акторами, тоді як місцевих митців відсовували на другий план.

"Розумієте, засилля російських акторів в українському кінематографі, в українських серіалах до недавнього часу було дуже потужним, їх було дуже багато. І українські актори були на других ролях. Оце я неодноразово заявляв, що треба якось змінювати ситуацію", — сказав Ступка.

Він додав, що така ситуація стала можливою не лише через активність російських артистів, а й через позицію частини українських продюсерів, які погоджувалися на таку модель співпраці.

"Українські актори перебували на другорядних ролях і не завжди, вибачте, мали окрему кімнату гримерну. Це було зневажливо. Навіть з нашого боку були такі речі, такі продюсери, які ставилися до наших акторів. Зараз, звісно, кардинальна ситуація дуже змінилася", — пригадує актор.

Втім, сьогодні ситуація кардинально змінилася. Україна активно розвиває власне кіновиробництво, створює документальні фільми про сучасність і масштабні художні проєкти. Ступка вважає, що особливої уваги потребує історичне кіно, яке має виконувати освітню місію для молодого покоління, знайомлячи його з історичними, політичними й культурними постатями.

"Кіно це пропаганда, розумієте? Кіно це пропаганда держави, національності, потужності, регіону держави, де воно виробляється. Це популяризація кіно. Тому зараз ми знімаємо багато хороших речей. Нам треба ще збільшувати, зробити акцент на історичному кіно, зробити акцент на історичних серіалах, які внесли освітню місію", — висловився актор.

На думку актора, співпраця з американськими, французькими, британськими, німецькими чи польськими кінокомпаніями дозволить створювати конкурентоспроможні та цікаві проєкти, які підсилять позиції українського кіно у світі.

