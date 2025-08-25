Струпка вспомнил как отличалось отношение к актерам из Украины и России

Кадр из фильма "Тарас Бульба". Фото: скриншот

Украинские актеры долгое время оставались в тени даже в собственных сериалах и кино. Довольно часто существовала практика на съемочных площадках, как главные роли отдавали российским артистам.

Об этом в эфире программы "Ранок.LIVE" рассказал актер театра и кино Остап Ступка.

Украину годами прятали в тени россиян даже в культуре и искусстве

По его словам, до недавнего времени украинский кинематограф был перенасыщен российскими актерами, тогда как местных художников отодвигали на второй план.

"Понимаете, засилье российских актеров в украинском кинематографе, в украинских сериалах до недавнего времени было очень мощным, их было очень много. И украинские актеры были на вторых ролях. Вот я неоднократно заявлял, что надо как-то менять ситуацию", — сказал Ступка.

Он добавил, что такая ситуация стала возможной не только из-за активности российских артистов, но и из-за позиции части украинских продюсеров, которые соглашались на такую модель сотрудничества.

"Украинские актеры находились на второстепенных ролях и не всегда, извините, имели отдельную гримерную комнату. Это было пренебрежительно. Даже с нашей стороны были такие вещи, такие продюсеры, которые относились к нашим актерам. Сейчас, конечно, кардинально ситуация изменилась", — вспоминает актер.

Впрочем, сегодня Украина активно развивает собственное кинопроизводство, создает документальные фильмы о современности и масштабные художественные проекты. Ступка считает, что особого внимания требует историческое кино, которое должно выполнять образовательную миссию для молодого поколения, знакомя его с историческими, политическими и культурными фигурами.

"Кино это пропаганда, понимаете? Кино это пропаганда государства, национальности, мощности, региона государства, где оно производится. Это популяризация кино. Поэтому сейчас мы снимаем много хороших вещей. Нам надо еще увеличивать, сделать акцент на историческом кино, сделать акцент на исторических сериалах, которые внесли образовательную миссию", — высказался актер.

По мнению актера, сотрудничество с американскими, французскими, британскими, немецкими или польскими кинокомпаниями позволит создавать конкурентоспособные и интересные проекты, которые усилят позиции украинского кино в мире.

