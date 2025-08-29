Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино В МИД резко раскритиковали флаг РФ на кинофестивале в Венеции

В МИД резко раскритиковали флаг РФ на кинофестивале в Венеции

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 11:05
Венецианский кинофестиваль-2025 - организаторы вывесили флаг России
Российский флаг на Венецианском кинофестивале. Фото: jacopo_salvi/la biennale/Instagram

В МИД и Минкульте резко раскритиковали действия организаторов Венецианского кинофестиваля. Над главной площадкой кинособытия подняли российский флаг.

Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Скандал на Венецианском кинофестивале

Министерство иностранных дел Украины и Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины раскритиковали появление российского флага на Венецианском кинофестивале.

В ведомствах подчеркнули, что под российским флагом оккупанты ежедневно убивают украинцев и напомнили о последствиях страшной атаки на Киев 28 августа, которая унесла жизни по меньшей мере 21 человека, в том числе 4 детей.

"В то же время организаторы предпочитают закрывать на это глаза и еще больше испортить репутацию фестиваля. Пока Россия имеет свободу выбора, каким образом продолжать убийства гражданских в Украине, предоставление ей международной культурной сцены — это не свобода искусства, а лицемерие, равнодушие и поддержка еще большего террора", — говорится в заметке.

В ведомствах призвали организаторов избавиться от присутствия России и российского флага на Венецианском кинофестивале.

Предлагаем вам ознакомиться с новинками киноиндустрии, которые помогут вам интересно провести вечер дома

Какие чувства на самом деле между Венздей и Энид в популярном сериале от Netflix.

Netflix показал трейлер 3 сезона японского сериала "Алиса в пограничье".

Кинокомпания A24 показала трейлер новой ленты с Тимоти Шаламе и Гвинет Пэлтроу "Марти лучший".

Актриса Елена Светлицкая призналась, что решилась на инъекции препарата, который является одним из аналогов известного в Голливуде "Оземпика".

Алина Гросу сыграет одну из главных ролей в романтической комедии "Голос сердца".

скандал флаг Венецианский кинофестиваль война в Украине Россия
Мария Мудрая - Редактор
Автор:
Мария Мудрая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации