Венецианский кинофестиваль-2025 - организаторы вывесили флаг России

В МИД и Минкульте резко раскритиковали действия организаторов Венецианского кинофестиваля. Над главной площадкой кинособытия подняли российский флаг.

Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Министерство иностранных дел Украины и Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины раскритиковали появление российского флага на Венецианском кинофестивале.

В ведомствах подчеркнули, что под российским флагом оккупанты ежедневно убивают украинцев и напомнили о последствиях страшной атаки на Киев 28 августа, которая унесла жизни по меньшей мере 21 человека, в том числе 4 детей.

"В то же время организаторы предпочитают закрывать на это глаза и еще больше испортить репутацию фестиваля. Пока Россия имеет свободу выбора, каким образом продолжать убийства гражданских в Украине, предоставление ей международной культурной сцены — это не свобода искусства, а лицемерие, равнодушие и поддержка еще большего террора", — говорится в заметке.

В ведомствах призвали организаторов избавиться от присутствия России и российского флага на Венецианском кинофестивале.

