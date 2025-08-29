Видео
Этой осенью выйдет новый украинский сериал о медиках

Этой осенью выйдет новый украинский сериал о медиках

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 17:16
Украинский сериал Врачи - дата выхода, трейлер
Кадр из сериала "Врачи". Фото: instagram.com/stbserial/

Осенью 2025 года выйдет новый украинский сериал о медиках. Он будет называться "Врачи".

Об этом сообщил телеканал СТБ в Instagram.

Читайте также:

Сериал "Врачи"

Новая лента будет рассказывать о жизни тех, кто спасает жизни. Сериал покажет трудности, с которыми сталкиваются медики ежедневно, не только в профессиональной сфере, но и личной жизни.

"Каждый пациент — это история, которая сильнее боли. И ее способны вылечить забота, поддержка и лучшие врачи", — говорится в синопсисе.

В новой ленте зрители увидят известных актеров  —Михаила Кукуюка, Валентина Томусяка и Александру Панкову.

Дата премьеры пока не разглашается.

В МИД резко раскритиковали флаг РФ на кинофестивале в Венеции.

Алина Гросу сыграет одну из главных ролей в романтической комедии.

Netflix показал трейлер 3 сезона "Алисы в пограничье".

Психологический триллер "Женщина в окне", который действительно стоит посмотреть.

Netflix показал бэкстейдж со съемок второй части "Венздей".

кино сериал медики украинские звезды Премьера
Мария Мудрая - Редактор
Автор:
Мария Мудрая
