Украинский сериал Врачи - дата выхода, трейлер

Кадр из сериала "Врачи". Фото: instagram.com/stbserial/

Осенью 2025 года выйдет новый украинский сериал о медиках. Он будет называться "Врачи".

Об этом сообщил телеканал СТБ в Instagram.

Сериал "Врачи"

Новая лента будет рассказывать о жизни тех, кто спасает жизни. Сериал покажет трудности, с которыми сталкиваются медики ежедневно, не только в профессиональной сфере, но и личной жизни.

"Каждый пациент — это история, которая сильнее боли. И ее способны вылечить забота, поддержка и лучшие врачи", — говорится в синопсисе.

В новой ленте зрители увидят известных актеров —Михаила Кукуюка, Валентина Томусяка и Александру Панкову.

Дата премьеры пока не разглашается.

