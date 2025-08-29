Украинский сериал Врачи - дата выхода, трейлер

Этой осенью выйдет новый украинский сериал о медиках
Осенью 2025 года выйдет новый украинский сериал о медиках. Он будет называться "Врачи".
Об этом сообщил телеканал СТБ в Instagram.
Сериал "Врачи"
Новая лента будет рассказывать о жизни тех, кто спасает жизни. Сериал покажет трудности, с которыми сталкиваются медики ежедневно, не только в профессиональной сфере, но и личной жизни.
"Каждый пациент — это история, которая сильнее боли. И ее способны вылечить забота, поддержка и лучшие врачи", — говорится в синопсисе.
В новой ленте зрители увидят известных актеров —Михаила Кукуюка, Валентина Томусяка и Александру Панкову.
Дата премьеры пока не разглашается.
