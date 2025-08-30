Кращі культові фільми жахів за 10 років — що подивитись увечері

Кадр з фільму "Потяг до Пусану". Фото: imdb.com

Фільми жахів не лише викликають незабутнє відчуття, а й спонукають до роздумів і часто порушують соціально значущі теми. Проте серед великого вибору кінематографа непросто обрати те, що до душі.

Підбіркою культових стрічок жахів за останнє 10-річчя поділився Collider.

Реклама

Читайте також:

Потяг до Пусану (2016)

Стрічка розповідає про страшну епідемію, яка перетворює людей на зомбі. До пасажирів швидкісного поїзда Сеул — Пусан приєднується жінка, заражена вірусом, і перетворює поїздку на смертельну гру на виживання.

Сонцестояння (2019)

Намагаючись позбутися своїх страждань, головна героїня стрічки Дані відвідує однойменний шведський фестиваль разом зі своїм хлопцем та його друзями. Однак після прибуття все виявилося не так, як здавалося, і сувора реальність цього культового фестивалю ставить їхні життя в жахливу небезпеку.

Його дім (2020)

Фільм показує історію подружжя, яке втікає зі зруйнованого війною Південного Судану і шукає притулку в тихому англійському містечку. Однак їх переїзд стає не порятунком, а справжнім кошмаром. Новий будинок приховує зло, яке їх всюди переслідує.

Субстанція (2024)

Стрічка розповідає про Елізабет Спаркл — акторку, що втрачає популярність. В день 50-річчя героїню замінюють у фітнес-шоу. Розчарована Спаркл наважується вколоти собі препарат, який поверне їй славу та молодість.

Нагадаємо, раніше оскароносний режисер Мстислав Чернов детальніше розповів про зйомки стрічки "2000 метрів до Андріївки". Також ми писали про кіношедеври Тіма Бартона.