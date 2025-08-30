Лучшие культовые фильмы ужасов за 10 лет - что посмотреть вечером

Кадр из фильма "Поезд в Пусан". Фото: imdb.com

Фильмы ужасов не только вызывают незабываемое ощущение, но и побуждают к размышлениям и часто поднимают социально значимые темы. Однако среди большого выбора кинематографа непросто выбрать то, что по душе.

Подборкой культовых лент ужасов за последнее 10-летие поделился Collider.

Поезд в Пусан (2016)

Лента рассказывает о страшной эпидемии, которая превращает людей в зомби. К пассажирам скоростного поезда Сеул — Пусан присоединяется женщина, зараженная вирусом и превращает поездку в смертельную игру на выживание.

Солнцестояние (2019)

Пытаясь избавиться от своих страданий, главная героиня ленты Дани посещает одноименный шведский фестиваль вместе со своим парнем и его друзьями. Однако по прибытии все оказалось не так, как казалось, и суровая реальность этого культового фестиваля ставит их жизни в ужасную опасность.

Его дом (2020)

Фильм показывает историю супругов, которые бегут из разрушенного войной Южного Судана и ищут убежища в тихом английском городке. Однако их переезд становится не спасением, а настоящим кошмаром. Новый дом скрывает зло, которое их повсюду преследует.

Субстанция (2024)

Лента рассказывает об Элизабет Спаркл — теряющей популярность актрисе. В день 50-летия героиню заменяют в фитнес-шоу. Разочарованная Спаркл решается уколоть себе препарат, который вернет ей славу и молодость.

