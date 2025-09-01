Видео
Ольга Сумская растрогала редким архивным фото с мамой

Ольга Сумская растрогала редким архивным фото с мамой

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 14:36
Ольга Сумская показала себя в школьной форме - фото
Украинская актриса Ольга Сумская. Фото: instagram.com/olgasumska/

Известная украинская актриса Ольга Сумская поделилась с поклонниками кадрами из семейного архива. Звезда показала фото, на котором мама ведет ее в школу 1 сентября.

Соответствующим кадром актриса поделилась на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Ольга Сумская поделилась фото в школьной форме

В День знаний актриса поделилась совместным фото с покойной мамой — Анной Сумской. Артистка позирует перед камерой в школьной форме и с короткой стрижкой. Мать актрисы появилась в кадре в праздничном платье и с объемной укладкой.

"1973 год. Запорожье. Я с мамочкой", — подписала фотографию звезда.

Ольга Сумська зворушила рідкісним архівними фото з мамою - фото 1
Ольга Сумская с мамой. Фото: instagram.com/olgasumska/

Напомним, мать Ольги Сумской Анна также была актрисой. Она окончила Киевский театральный институт и работала в разных театрах. Анна Сумская умерла в ночь с 26 на 27 февраля 2022 года в возрасте 88 лет и была похоронена на Байковом кладбище.

Мария Мудрая - Редактор
Автор:
Мария Мудрая
