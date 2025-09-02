Умер актер из "Сумерек" и "Крепкого орешка" Грэм Грин

Актер Грэм Грин. Фото: MediaPunch

Из жизни ушел канадский актер Грэм Грин, известный ролями в голливудских лентах. Ему было 73 года.

Об этом пишет Deadline.

Умер Грэм Грин

Отмечается, что актер умер 1 сентября в больнице Торонто после продолжительной болезни.

Он дебютировал на экране в 1979 году в эпизоде канадского драматического сериала "Большой детектив", а после получил одну из главных ролей в ленте "Беги, храбрец" 1983 года.

Большой прорыв в карьере произошел тогда, когда Кевин Костнер пригласил его на роль Кикинга Берда — одного из главных героев своего вестерна 1990 года "Танцующий с волками". Фильм получил 12 номинаций на премию "Оскар", в том числе одну для Грина, как лучшего актера второго плана. Тогда фильм получил семь статуэток.

Грэм Грин в "Танцующем с волками". Фото: RW/MediaPunch/IPX via AP

Фильм "Танцы с волками" стал знаковым в его карьере. Грин также снимался в "Маверике" (1994) с Мелом Гибсоном и Джоди Фостер, "Крепком орешке 3: Месть" (1995) с Брюсом Уиллисом, "Зеленой миле" (1999) с Томом Хэнксом, "Сумерках. Новолуние" (2009) с Кристен Стюарт и Робертом Паттинсоном, а также "Игра Молли" (2017).

Грэм также сыграл главные роли в фильмах "Громовое сердце" (1992) с Вэлом Килмером, "Трансамерика" (2005) с Фелисити Хаффман и "Ветер реки" (2017) Тейлора Шеридана с Джереми Реннером и Элизабет Олсен. Последний раз он появился на экране в сериале "Король Талси" с Сильвестром Сталлоне.

