Умер звезда "Клан Сопрано" актер Джерри Адлер - детали

Джерри Адлер. Фото: WireImage

Из жизни ушел известный голливудский актер Джерри Адлер, известный по ролям в сериалах "Клан Сопрано", "Хорошая жена" и "Спасите меня". Звезде было 96 лет.

Об этом пишет TMZ.

Источники издания сообщают, что актер умер в пятницу вечером в Нью-Йорке. Причина смерти не разглашается, хотя, вероятно, он ушел из жизни из-за преклонного возраста.

Мужчина поздно начал свою карьеру на телевидении и в кино — в 60-х годах, несмотря на то, что его кузиной была Стелла Адлер — знаменитая преподавательница актерского мастерства.

Самой известной ролью Адлера стал Герман Рабкин — советник мафиозного босса Тони Сопрано, которого сыграл Джеймс Гандольфини в сериале "Клан Сопрано". Адлер также сыграл Говарда Лаймана в сериале "Хорошая жена" и сыграл Сидни Файнберга, начальника пожарной станции Нью-Йорка в сериале "Спасите меня".

Джерри Адлер в "Клане Сопрано". Фото: Alamy

Наименее известная роль Джерри была в черной комедии Вуди Аллена "Тайна убийства на Манхэттене", где он сыграл Пола Хауса. Хаус — пожилой владелец театра, который убивает свою пожилую жену, чтобы поехать в дальнее путешествие со своей гораздо более молодой возлюбленной.

Напомним, ранее мы писали, что из жизни ушел известный английский актер Теренс Стэмп, который сыграл главного злодея генерала Зода в оригинальных фильмах о Супермене. Кроме того, ушла из жизни звезда "Когда мы дома" Татьяна Шелига, которая была в крайне тяжелом состоянии.