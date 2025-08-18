Помер зірка "Супермена" Теренс Стемп — що відомо

Англійський актор Теренс Стемп. Фото: Reuters

Пішов з життя відомий англійський актор Теренс Стемп, який зіграв головного лиходія генерала Зода в оригінальних фільмах про Супермена. Зірці було 87 років.

Про це пише BBC.

Як повідомила родина знаменитості, він помер зранку у неділю, 17 серпня.

"Він залишив після себе надзвичайну творчу спадщину як актор і письменник, яка буде продовжувати торкатися сердець людей ще багато років", — із болем сказали рідні Стемпа.

За свою шестидесятирічну кар'єру актор був номінований на "Оскар" та знявся у таких фільмах, як "Пригоди Присцилли, королеви пустелі", "Далеко від натовпу" та "Валькірія".

Він також відомий по ролях лиходіїв. Стемп зіграв генерала Зода у фільмах "Супермен" і "Супермен II", викрадача Фредді Клега у фільмі "Колекціонер" та сержанта Троя у фільмі "Далеко від натовпу".

Актор Теренс Стемп у ролі генерала Зода у фільмі "Супермен" (1978). Фото: WarnerBros/

Стемпу також пропонували замінити Шона Коннері, коли той відмовився від ролі Джеймса Бонда, але його радикальні ідеї щодо інтерпретації персонажа відштовхнули продюсера Гаррі Салтзмана.

Однією з його найвідоміших і найвизначніших ролей стала роль трансгендерної жінки в австралійському фільмі 1994 року "Пригоди Присцилли, королеви пустелі", за яку він був номінований на премії BAFTA і "Золотий глобус". Стемп був готовий повернутися до сиквелу "Присцилли", що минулого року підтвердив режисер Стефан Елліотт.

Він описав актора як "найбільш фізично підготовленого чоловіка", який "ніколи не пив і в основному харчувався травою". Можливо здоровий спосіб життя і був секретом його довголіття.

Нагадаємо, раніше ми писали, що помер американський актор Джуліан Макмехон із "Усі жінки — відьми". Йому було 56 років. Крім того, пішла з життя зірка "Коли ми вдома" Тетяна Шеліга. Заслужена артистка України, акторка театру та кіно була у вкрай важкому стані.