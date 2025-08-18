Видео
Главная Кино Ушла из жизни звезда "Супермена"

Ушла из жизни звезда "Супермена"

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 14:12
Умер звезда "Супермена" Теренс Стэмп - что известно
Английский актер Теренс Стэмп. Фото: Reuters

Ушел из жизни известный английский актер Теренс Стэмп, сыгравший главного злодея генерала Зода в оригинальных фильмах о Супермене. Звезде было 87 лет.

Об этом пишет BBC.

Читайте также:

Умер актер Теренс Стэмп

Как сообщила семья знаменитости, он умер утром в воскресенье, 17 августа.

"Он оставил после себя чрезвычайное творческое наследие как актер и писатель, которое будет продолжать касаться сердец людей еще много лет", — с болью сказали родные Стэмпа.

За свою шестидесятилетнюю карьеру актер был номинирован на "Оскар" и снялся в таких фильмах, как "Приключения Присциллы, королевы пустыни", "Вдали от толпы" и "Валькирия".

Он также известен по ролям злодеев. Стэмп сыграл генерала Зода в фильмах "Супермен" и "Супермен II", похитителя Фредди Клега в фильме "Коллекционер" и сержанта Троя в фильме "Вдали от толпы".

Пішов з життя зірка "Супермена" - фото 1
Актер Теренс Стэмп в роли генерала Зода в фильме "Супермен" (1978). Фото: WarnerBros/

Стэмпу также предлагали заменить Шона Коннери, когда тот отказался от роли Джеймса Бонда, но его радикальные идеи по интерпретации персонажа оттолкнули продюсера Гарри Салтзмана.

Одной из его самых известных и выдающихся ролей стала роль трансгендерной женщины в австралийском фильме 1994 года "Приключения Присциллы, королевы пустыни", за которую он был номинирован на премии BAFTA и "Золотой глобус". Стэмп был готов вернуться в сиквел "Присциллы", что в прошлом году подтвердил режиссер Стефан Эллиотт.

Он описал актера как "наиболее физически подготовленного мужчину", который "никогда не пил и в основном питался травой". Возможно здоровый образ жизни и был секретом его долголетия.

Напомним, ранее мы писали, что умер американский актер Джулиан Макмехон из "Все женщины — ведьмы". Ему было 56 лет. Кроме того, ушла из жизни звезда "Когда мы дома" Татьяна Шелига. Заслуженная артистка Украины, актриса театра и кино была в крайне тяжелом состоянии.

Мария Мудрая - Редактор
Автор:
Мария Мудрая
