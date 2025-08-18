Умер звезда "Супермена" Теренс Стэмп - что известно

Ушла из жизни звезда "Супермена"
Ушел из жизни известный английский актер Теренс Стэмп, сыгравший главного злодея генерала Зода в оригинальных фильмах о Супермене. Звезде было 87 лет.
Об этом пишет BBC.
Умер актер Теренс Стэмп
Как сообщила семья знаменитости, он умер утром в воскресенье, 17 августа.
"Он оставил после себя чрезвычайное творческое наследие как актер и писатель, которое будет продолжать касаться сердец людей еще много лет", — с болью сказали родные Стэмпа.
За свою шестидесятилетнюю карьеру актер был номинирован на "Оскар" и снялся в таких фильмах, как "Приключения Присциллы, королевы пустыни", "Вдали от толпы" и "Валькирия".
Он также известен по ролям злодеев. Стэмп сыграл генерала Зода в фильмах "Супермен" и "Супермен II", похитителя Фредди Клега в фильме "Коллекционер" и сержанта Троя в фильме "Вдали от толпы".
Стэмпу также предлагали заменить Шона Коннери, когда тот отказался от роли Джеймса Бонда, но его радикальные идеи по интерпретации персонажа оттолкнули продюсера Гарри Салтзмана.
Одной из его самых известных и выдающихся ролей стала роль трансгендерной женщины в австралийском фильме 1994 года "Приключения Присциллы, королевы пустыни", за которую он был номинирован на премии BAFTA и "Золотой глобус". Стэмп был готов вернуться в сиквел "Присциллы", что в прошлом году подтвердил режиссер Стефан Эллиотт.
Он описал актера как "наиболее физически подготовленного мужчину", который "никогда не пил и в основном питался травой". Возможно здоровый образ жизни и был секретом его долголетия.
