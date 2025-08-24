Померла зірка "Клан Сопрано" актор Джеррі Адлер — деталі

Джеррі Адлер. Фото: WireImage

З життя пішов відомий голлівудський актор Джеррі Адлер, відомий за ролями в серіалах "Клан Сопрано", "Хороша дружина" та "Врятуйте мене". Зірці було 96 років.

Про це пише TMZ.

Помер актор Джеррі Адлер

Джерела видання повідомляють, що актор помер у п'ятницю ввечері в Нью-Йорку. Причина смерті не розголошується, хоча, ймовірно, він пішов з життя через похилий вік.

Чоловік пізно розпочав свою кар'єру на телебаченні та в кіно — в 60-х роках, попри те, що його кузиною була Стелла Адлер — знаменита викладачка акторської майстерності.

Найвідомішою роллю Адлера став Герман Рабкін — радник мафіозного боса Тоні Сопрано, якого зіграв Джеймс Гандольфіні в серіалі "Клан Сопрано". Адлер також зіграв Говарда Лаймана в серіалі "Хороша дружина" і зіграв Сідні Файнберга, начальника пожежної станції Нью-Йорка в серіалі "Врятуйте мене".

Джеррі Адлер в "Клані Сопрано". Фото: Alamy

Найменш відома роль Джеррі була у чорній комедії Вуді Аллена "Таємниця вбивства на Манхеттені", де він зіграв Пола Хауса. Хаус — літній власник театру, який вбиває свою літню дружину, щоб поїхати у далеку подорож зі своєю набагато молодшою коханою.

Найменш відома роль Джеррі була у чорній комедії Вуді Аллена "Таємниця вбивства на Манхеттені", де він зіграв Пола Хауса. Хаус — літній власник театру, який вбиває свою літню дружину, щоб поїхати у далеку подорож зі своєю набагато молодшою коханою.