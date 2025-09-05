Лучшие культовые корейские триллеры - что посмотреть на выходных

Кадр из триллера "Исповедь". Фото: Lotte Entertainment

Хотя в мировой киноиндустрии доминирует Голливуд, после успеха дорамы "Игра в кальмара" миллионы зрителей увлекаются кино и культурой Южной Кореи. Их ленты удивляют свежим и непредсказуемым сюжетом.

Подборкой интересных южнокорейских триллеров поделился Collider.

"Я видел дьявола" (2010)

Фильм рассказывает историю тайного агента, который стремится отомстить серийному убийце, который забрал жизнь его невесты. Несмотря на шокирующие сцены насилия, из-за увлекательного сюжета будет трудно оторваться от экрана. "Я видел дьявола" - одна из культовых лент, главного героя, в которой сыграл фронтмен "Игры в кальмара" Ли Бьонхон.

"Паразиты" (2019)

Лента рассказывает о семье, которая едва сводит концы с концами. Однако их жизнь меняется, когда один из сыновей Ки Ву устраивается репетитором в состоятельную семью. Чтобы получить желанную работу, он подрабатывает свой диплом. Однако на этом Ки Ву не собирается останавливаться. "Паразиты" умело анализируют психическое состояние персонажей, показывая, как человек может сойти на темный путь ради выгоды и денег.

"Решение уйти" (2022)

В горах Южной Кореи погибает мужчина, однако у следователей возникает много вопросов: он прыгнул или его толкнули? Когда детектив Хэ-джун прибывает на место происшествия, он начинает подозревать жену погибшего, Сео-рэ. Но чем глубже он погружается в расследование, тем больше запутывается в паутину обмана.

"Исповедь" (2022)

Возлюбленная Мин-Хо найдена мертвой в отеле, и он становится главным подозреваемым. Не имея доказательств о вторжении посторонних лиц в отель, герой находит адвоката, которая никогда не проигрывала дела. Но сможет ли она защитить клиента, когда он начинает менять свои показания? И что действительно кроется за убийством девушки?

