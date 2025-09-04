Видео
5 культовых жутких мини-сериалов, от которых мурашки по телу

5 культовых жутких мини-сериалов, от которых мурашки по телу

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 19:24
Лучшие культовые мини-сериалы ужасы - что посмотреть вечером
Кадр из сериала "Падение дома Ашеров". Фото: Netflix

Фильмы и сериалы ужасов отвлекают нас от ежедневных проблем и дарят незабываемые эмоции. Однако выбрать действительно интересную ленту может быть непростой задачей.

Подборкой культовых жутких мини-сериалов поделился Collider.

Читайте также:

Призраки Энфилда (2015)

Сериал основан на реальных событиях, которые произошли в доме в районе Энфилда в Лондоне в 1977 году. Это событие назвали "Энфилдский полтергейст". Лента наполнена ужасом и резкими поворотами сюжета.

Призраки дома на холме (2018)

Это больше, чем просто мини-сериал о сверхъестественном, он заставит вам спать с включенным светом в течение следующего месяца. Сериал рассказывает о семье, которая в детстве жила в старом поместье Гилл-Хаус, где происходили сверхъестественные события. Хоть это и хоррор, но он больше о семье, памяти и боли потерь.

Призраки поместья Блай (2020)

Мини-сериал рассказывает о няне, которую нанимают присматривать за племянницей и племянником мужчины, который живет в, казалось бы, волшебном загородном доме. Однако этот дом отнюдь не волшебный, а наоборот, приносит жителям много проблем. Этот жуткий сериал идеально подойдет для просмотра всем поклонникам историй домов с привидениями.

Полуночная месса (2021)

В центре сюжета — религиозная, но обедневшая община острова, жители которого начинают переживать сверхъестественные ужасы после прибытия на остров таинственного священника. Ленту снял режиссер "Падения дома Ашеров" Майк Фланаган.

Падение дома Ашеров (2023)

Сериал снят по рассказу Эдгара Аллана По, опубликованного в 1839 году. История рассказывает о семье Ашеров, как каждого из ее членов преследует и убивает таинственная женщина из их молодости. Этот готический хоррор с нотками драмы, зацепит ваше сердце и заставит прятаться под одеялом.

Мария Мудрая - Редактор
Автор:
Мария Мудрая
