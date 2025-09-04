Фильм "Грозовой перевал" с Марго Робби — дата выхода, трейлер

Кадр из фильма "Грозовой перевал". Фото: Warner Bros.

Кинокомпания Warner Bros. выпустила официальный трейлер фильма режиссера Эмиралд Финнелл "Грозовой перевал". Главные роли в нем сыграют известные голливудские актеры с Марго Робби и Джейкобом Элорди.

Трейлер был опубликован на YouTube.

Новая лента с Марго Робби

Драма была снята по роману Эмили Бронте 1847 года, который показывает любовь, месть и социальное неравенство. История рассказывает о драматических и разрушительных отношениях между Хитклиффом и Кэтрин Эрншоу. Атмосферы ленте придадут эксклюзивные треки поп-иконы Charli XCX.

Киностудии начали настоящую борьбу за права на экранизацию, когда узнали, что Марго Робби и Джейкобом Элорди были утверждены на главные роли. В частности, Netflix предложил за него 150 миллионов долларов. Однако создатели фильма приняли предложение Warner Bros. на сумму 80 миллионов долларов. В украинский кинопрокат лента выйдет накануне Дня святого Валентина — 12 февраля 2026 года.

