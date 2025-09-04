Видео
Warner Bros. показала трейлер готической драмы с Марго Робби

Warner Bros. показала трейлер готической драмы с Марго Робби

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 14:26
Фильм "Грозовой перевал" с Марго Робби — дата выхода, трейлер
Кадр из фильма "Грозовой перевал". Фото: Warner Bros.

Кинокомпания Warner Bros. выпустила официальный трейлер фильма режиссера Эмиралд Финнелл "Грозовой перевал". Главные роли в нем сыграют известные голливудские актеры с Марго Робби и Джейкобом Элорди.

Трейлер был опубликован на YouTube.

Мария Мудрая - Редактор
Автор:
Мария Мудрая
