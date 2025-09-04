Відео
Warner Bros. показала трейлер готичної драми з Марго Роббі

Warner Bros. показала трейлер готичної драми з Марго Роббі

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 14:26
Фільм "Буремний перевал" з Марго Роббі — дата виходу, трейлер
Кадр з фільму "Буремний перевал". Фото: Warner Bros.

Кінокомпанія Warner Bros. випустила офіційний трейлер фільму режисерки Еміралд Фіннелл "Буремний перевал". Головні ролі в ньому зіграють відомі голлівудські актори з Марго Роббі та Джейкобом Елорді.

Трейлер був опублікований на YouTube.

Нова стрічка з Марго Роббі

Драма була знята за романом Емілі Бронте 1847 року, який показує любов, помсту і соціальну нерівність. Історія розповідає про драматичні та руйнівні стосунки між Хіткліффом та Кетрін Ерншоу. Атмосфери стрічці нададуть ексклюзивні треки поп-ікони Charli XCX.

Кіностудії почали справжню боротьбу за права на екранізацію, коли дізнались, що Марго Роббі та Джейкобом Елорді були затверджені на головні ролі. Зокрема, Netflix запропонував за нього 150 мільйонів доларів. Однак творці фільму прийняли пропозицію Warner Bros. на суму 80 мільйонів доларів. В український кінопрокат стрічка вийде напередодні Дня святого Валентина — 12 лютого 2026 року. 

Марія Мудра - Редактор
Автор:
Марія Мудра
