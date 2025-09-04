Відео
Головна Кіно Цієї осені вийде документальний фільм про "Океан Ельзи" — трейлер

Цієї осені вийде документальний фільм про "Океан Ельзи" — трейлер

Дата публікації: 4 вересня 2025 13:22
Фільм "Океан Ельзи" — коли вийде на екрани, трейлер
Гурт "Океан Ельзи". Фото: менеджмент артиста

Вийшов офіційний трейлер фільму "Океан Ельзи: Спостереження Шторму". Стрічка з'явиться на великих екранах 6 листопада 2025 року.

Трейлер був опублікований на YouTube.

Документальний фільм про "Океан Ельзи"

На початку листопада у всеукраїнський прокат виходить "Океан Ельзи: Спостереження Шторму". Це великий документальний фільм про головний гурт незалежної України.

Стрічка є першим документальним проєктом SWEET.TV Originals, створений KNIFE! Films разом з командою "Океану Ельзи" для всеукраїнського кінопрокату. Прем’єра відбудеться в усіх кінотеатрах України.

В основі фільму — деталізована та драматична 30-річна історія колективу, пісні якого єднають українців і стали символом свободи, любові та боротьби.

"Океан Ельзи: Спостереження Шторму" поєднує унікальні архівні матеріали, невідомі факти й щирі спогади людей, які створювали та розвивали історію гурту. Це відверта розповідь, у якій поряд із музичними перемогами й великою популярністю були й особисті конфлікти, болючі розриви та історичні виклики, які переживала країна.

Серед ключових подій — часи, коли на початках гурт у Львові ніхто не сприймав серйозно, історії про переїзд до Києва, вихід культових альбомів, зміну складу гурту, шлях до найбільших стадіонів країни та іменитих майданчиків світу. А ще — народження пісень, що стали справжніми народними хітами, масштабні тури, участь у двох революціях і підтримка українців під час війни.

"Зйомки фільму дали нам, музикантам, унікальну нагоду самим озирнутись на наш шлях у 30 років. Згадати такі події і моменти, про які мало хто пам'ятав, а дехто і не знав навіть. Усі ті виступи, репетиції, зустрічі, прощання, радощі та труднощі, важкі рішення... І пригадавши то все, розумієш, скільки моментів залишалося поза очима публіки. У фільмі ми чесні і відверті. Усі, хто брав учать у зйомках, хто в різні етапи був частиною життя і шляху ОЕ", — поділився Святослав Вакарчук.

Режисером фільму став Артем Григорян, продюсер — Максим Сердюк, сценарист — Вадим Переверзєв.

фільм музика фільм українські зірки "Океан Ельзи"
Марія Мудра - Редактор
Автор:
Марія Мудра
