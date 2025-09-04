Фильм "Океан Эльзы" - когда выйдет на экраны, трейлер

Группа "Океан Эльзы". Фото: менеджмент артиста

Вышел официальный трейлер фильма "Океан Эльзы: Спостереження Шторму". Лента появится на больших экранах 6 ноября 2025 года.

Трейлер был опубликован на YouTube.

Реклама

Читайте также:

Документальный фильм об "Океане Эльзы"

В начале ноября во всеукраинский прокат выходит "Океан Ельзи: Спостереження Шторму". Это большой документальный фильм о главной группе независимой Украины.

Лента является первым документальным проектом SWEET.TV Originals, созданный KNIFE! Films вместе с командой "Океана Эльзы" для всеукраинского кинопроката. Премьера состоится во всех кинотеатрах Украины.

В основе фильма — детализированная и драматическая 30-летняя история коллектива, песни которого объединяют украинцев и стали символом свободы, любви и борьбы.

"Океан Ельзи: Спостереження Шторму" сочетает уникальные архивные материалы, неизвестные факты и искренние воспоминания людей, которые создавали и развивали историю группы. Это откровенный рассказ, в котором наряду с музыкальными победами и большой популярностью были и личные конфликты, болезненные разрывы и исторические вызовы, которые переживала страна.



Среди ключевых событий — времена, когда в начале группа во Львове никто не воспринимал серьезно, истории о переезде в Киев, выход культовых альбомов, изменение состава группы, путь к крупнейшим стадионам страны и именитых площадок мира. А еще — рождение песен, ставших настоящими народными хитами, масштабные туры, участие в двух революциях и поддержка украинцев во время войны.

"Съемки фильма дали нам, музыкантам, уникальную возможность самим оглянуться на наш путь в 30 лет. Вспомнить такие события и моменты, о которых мало кто помнил, а некоторые и не знали даже. Все те выступления, репетиции, встречи, прощания, радости и трудности, трудные решения... И вспомнив это все, понимаешь, сколько моментов оставалось вне поля зрения публики. В фильме мы честны и откровенны. Все, кто принимал участие в съемках, кто в разные этапы был частью жизни и пути ОЭ", — поделился Святослав Вакарчук.

Режиссером фильма стал Артем Григорян, продюсер — Максим Сердюк, сценарист — Вадим Переверзев.

Культовые фильмы ужасов, которые стоит пересмотреть.

Алина Гросу сыграет одну из главных ролей в романтической комедии.

Интересные мини-сериалы триллеров с непредсказуемой концовкой.

Фильм о силе настоящей любви и чувств, которые могут пережить все: лента "Клятва" — это просто мастхэв для просмотра влюбленным.

Paramount подтвердила работу над экранизацией компьютерной игры Call of Duty.