Украинские премьеры сентября в кино - что посмотреть на выходных

Украинские премьеры сентября — 3 фильма, которые выходят в кино
Сентябрь будет богатым на премьеры украинских лент. В этом месяце выйдут 3 кардинально разные фильмы с уникальными историями.
О новых кинолентах рассказал портал Womanel.
"Антарктида"
Лента украинского тревел-блогера Антона Птушкина открывает двери на антарктическую станцию "Академик Вернадский". Он покажет тяжелые условия жизни украинских полярников, которые ежедневно просыпаются и засыпают посреди вечной ледяной пустыни.
"Это история о науке, таянии ледников, и, конечно, о пингвинах", — говорится в синопсисе ленты.
"Антарктида" в кино с 4 сентября.
"Малевич"
Лента рассказывает о пути известного художника Казимира Малевича, который создал "Черный квадрат" и "Черный круг", Именно эти работы перевернули мир искусства. История показывает борьбу художника с советской системой и поиски своего собственного, уникального пути. Премьера ленты - 11 сентября.
"Медовый месяц"
Лента рассказывает историю молодых супругов Тараса и Оли, которые застали первые дни войны в одном из небольших городков Киевщины. В их район заходят оккупанты и влюбленные оказываются в пасти собственной квартиры без воды, газа и связи. В кино с 11 сентября.
