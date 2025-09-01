Украинские премьеры сентября в кино - что посмотреть на выходных

Кадры из документального фильма "Антарктида". Фото: instagram.com/antarcticthemovie/

Сентябрь будет богатым на премьеры украинских лент. В этом месяце выйдут 3 кардинально разные фильмы с уникальными историями.

О новых кинолентах рассказал портал Womanel.

"Антарктида"

Лента украинского тревел-блогера Антона Птушкина открывает двери на антарктическую станцию "Академик Вернадский". Он покажет тяжелые условия жизни украинских полярников, которые ежедневно просыпаются и засыпают посреди вечной ледяной пустыни.

"Это история о науке, таянии ледников, и, конечно, о пингвинах", — говорится в синопсисе ленты.

"Антарктида" в кино с 4 сентября.

"Малевич"

Лента рассказывает о пути известного художника Казимира Малевича, который создал "Черный квадрат" и "Черный круг", Именно эти работы перевернули мир искусства. История показывает борьбу художника с советской системой и поиски своего собственного, уникального пути. Премьера ленты - 11 сентября.

"Медовый месяц"

Лента рассказывает историю молодых супругов Тараса и Оли, которые застали первые дни войны в одном из небольших городков Киевщины. В их район заходят оккупанты и влюбленные оказываются в пасти собственной квартиры без воды, газа и связи. В кино с 11 сентября.

