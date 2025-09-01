Українські прем'єри вересня в кіно — що подивитись на вихідних

Кадри з документального фільму "Антарктида". Фото: instagram.com/antarcticthemovie/

Вересень буде багатим на прем'єри українських стрічок. Цього місяця вийдуть 3 кардинально різні фільми з унікальними історіями.

Про нові кінострічки розповів портал Womanel.

Реклама

Читайте також:

"Антарктида"

Стрічка українського тревел-блогера Антона Птушкіна відкриває двері на антарктичну станцію "Академік Вернадський". Він покаже важкі умови життя українських полярників, які щодня прокидаються та засинають посеред вічної льодяної пустелі.

"Це історія про науку, танення льодовиків, і, звісно, про пінгвінів", — йдеться в синопсисі стрічки.

"Антарктида" в кіно з 4 вересня.

"Малевич"

Стрічка розповідає про шлях відомого художника Казимира Малевича, який створив "Чорний квадрат" та "Чорне коло", Саме ці роботи перевернули світ мистецтва. Історія показує боротьбу митця із радянською системою та пошуки свого власного, унікального шляху. Прем'єра стрічки — 11 вересня.

"Медовий місяць"

Стрічка розповідає історію молодого подружжя Тараса та Олі, яке застало перші дні війни в одному з невеликих містечок Київщини. В їх район заходять окупанти й закохані опиняються в пасті власної квартири без води, газу та зв'язку. В кіно з 11 вересня.

В МЗС різко розкритикували прапор РФ на кінофестивалі у Венеції.

Аліна Гросу зіграє одну з головних ролей у романтичній комедії.

Кінокомпанія A24 показала трейлер нової стрічки із Тімоті Шаламе та Гвінет Пелтроу "Марті найкращий".

Акторка Олена Світлицька зізналася, що наважилася на ін'єкції препарату, який є одним з аналогів відомого в Голлівуді "Оземпіку".

Ольга Сумська зворушила рідкісним архівними фото з мамою.