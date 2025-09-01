Відео
Українські прем'єри вересня — 3 фільми, які виходять у кіно

Українські прем'єри вересня — 3 фільми, які виходять у кіно

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 21:00
Українські прем'єри вересня в кіно — що подивитись на вихідних
Кадри з документального фільму "Антарктида". Фото: instagram.com/antarcticthemovie/

Вересень буде багатим на прем'єри українських стрічок. Цього місяця вийдуть 3 кардинально різні фільми з унікальними історіями.

Про нові кінострічки розповів портал Womanel.

Читайте також:

"Антарктида"

Стрічка українського тревел-блогера Антона Птушкіна відкриває двері на антарктичну станцію "Академік Вернадський". Він покаже важкі умови життя українських полярників, які щодня прокидаються та засинають посеред вічної льодяної пустелі.

"Це історія про науку, танення льодовиків, і, звісно, про пінгвінів", — йдеться в синопсисі стрічки.

"Антарктида" в кіно з 4 вересня.

"Малевич"

Стрічка розповідає про шлях відомого художника Казимира Малевича, який створив "Чорний квадрат" та "Чорне коло", Саме ці роботи перевернули світ мистецтва. Історія показує боротьбу митця із радянською системою та пошуки свого власного, унікального шляху. Прем'єра стрічки — 11 вересня.

"Медовий місяць"

Стрічка розповідає історію молодого подружжя Тараса та Олі, яке застало перші дні війни в одному з невеликих містечок Київщини. В їх район заходять окупанти й закохані опиняються в пасті власної квартири без води, газу та зв'язку. В кіно з 11 вересня.

фільм Станція Академік Вернадський українські зірки війна в Україні Казимир Малевич
Марія Мудра - Редактор
Автор:
Марія Мудра
