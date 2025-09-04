Відео
5 культових моторошних мінісеріалів, від яких мурашки по тілу

5 культових моторошних мінісеріалів, від яких мурашки по тілу

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 19:24
Кращі культові мінісеріали жахи — що подивитись ввечері
Кадр з серіалу "Падіння дому Ашерів". Фото: Netflix

Фільми та серіали жахів відволікають нас від щоденних проблем та дарують незабутні емоції. Проте вибрати дійсно цікаву стрічку може бути непростою задачею.

Підбіркою культових моторошних мінісеріалів поділився Collider.

Привиди Енфілда (2015)

Серіал заснований на реальних подіях, які відбулися в будинку в районі Енфілда в Лондоні у 1977 році. Цю подію назвали  "Енфілдський полтергейст".  Стрічка наповнена жахом та різкими поворотами сюжету.

Привиди будинку на пагорбі (2018)

Це більше, ніж просто міні-серіал про надприродне, він змусить вам спати з увімкненим світлом протягом наступного місяця.  Серіал розповідає про сім’ю, яка в дитинстві жила у старому маєтку Гілл-Гаус, де відбувалися надприродні події. Хоч це й горрор, але він більше про родину, пам’ять і біль втрат.

Привиди маєтку Блай (2020)

Мінісеріал розповідає про няню, яку наймають доглядати за племінницею та племінником чоловіка, який живе у, здавалося б, чарівному заміському будинку. Однак цей будинок аж ніяк не чарівний, а навпаки, приносить мешканцям багато проблем. Цей моторошний серіал ідеально підійде для перегляду всім шанувальникам історій будинків з привидами. 

Опівнічна меса (2021)

У центрі сюжету — релігійна, але збідніла громада острова, мешканці якого починають переживати надприродні жахи після прибуття на острів таємничого священника. Стрічку зняв режисер "Падіння дому Ашерів" Майк Фланаган.

Падіння дому Ашерів (2023)

Серіал знято за оповіданням Едгара Аллана По, опублікованого у 1839 році. Історія розповідає про родину Ашерів, як кожного з її членів переслідує і вбиває таємнича жінка з їхньої молодості. Цей готичний горрор з нотками драми, зачепить ваше серце та змусить ховатися під ковдрою.

З життя пішов актор "Міцного горішка" та "Сутінків".

Ольга Сумська зворушила рідкісним архівними фото з мамою.

4 серіали Netflix, на які ми чекаємо восени 2025 року.

Warner Bros. показала трейлер готичної драми з Марго Роббі.

Цієї осені вийде документальний фільм про гурт "Океан Ельзи".

Марія Мудра - Редактор
Автор:
Марія Мудра
