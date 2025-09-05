Кращі культові корейські трилери — що подивитися на вихідних

Кадр з трилеру "Сповідь". Фото: Lotte Entertainment

Хоча у світовій кіноіндустрії домінує Голлівуд, після успіху дорами "Гра в кальмара" мільйони глядачів захоплюються кіно та культурою Південної Кореї. Їх стрічки дивують свіжим та непередбачуваним сюжетом.

Підбіркою цікавих південнокорейських трилерів поділився Collider.

"Я бачив диявола" (2010)

Фільм розповідає історію таємного агента, який прагне помститися серійному вбивці, який забрав життя його нареченої. Попри шокуючі сцени насильства, через захопливий сюжет буде важко відірватись від екрана. "Я бачив диявола" — одна з культових стрічок, головного героя, в якій зіграв фронтмен "Гри в кальмара" Лі Бьонхон.

"Паразити" (2019)

Стрічка розповідає про сім'ю, яка ледве зводить кінці з кінцями. Проте їх життя змінюється, коли один з синів Кі Ву влаштовується репетитором в заможну родину. Щоб отримати омріяну роботу, він підроблює свій диплом. Проте на цьому Кі Ву не збирається зупинятися. "Паразити" вміло аналізують психічний стан персонажів, показуючи, як людина може зійти на темний шлях заради вигоди й грошей.

"Рішення піти" (2022)

В горах Південній Кореї гине чоловік, проте у слідчих виникає багато питань: він стрибнув чи його штовхнули? Коли детектив Хе-джун прибуває на місце події, він починає підозрювати дружину загиблого, Сео-ре. Але чим глибше він занурюється в розслідування, тим більше заплутується в павутиння обману.

"Сповідь" (2022)

Кохана Мін-Хо знайдена мертвою в готелі, й він стає головним підозрюваним. Не маючи доказів про вторгнення сторонніх осіб до готелю, герой знаходить адвокатку, яка ніколи не програвала справи. Але чи зможе вона захистити клієнта, коли він починає змінювати свої свідчення? І що справді криється за вбивством дівчини?

