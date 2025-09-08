Відео
Головна Кіно Від воїна до льотчика — 5 фільмів, які закохають вас у Тома Гарді

Від воїна до льотчика — 5 фільмів, які закохають вас у Тома Гарді

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 19:24
Фільми з Томом Гарді — що подивитись ввечері
Актор Том Гарді. Фото: Reuters

Відомий голлівудський актор Том Гарді завжди готовий братися за найскладніші ролі. У поганців та красунчиків, яких грає актор, закохуються мільйони жінок по всьому світу.

Підбіркою цікавих стрічок із Томом Гарді поділився Collider.

Читайте також:

"Воїн" (2011)

Стрічка розповідає про двох братів, які через великі проблеми віддалилися один від одного, проте вперше разом взяли учать у турнірі зі змішаних бойових мистецтв. "Воїн" має неймовірний фінал, який після титрів залишить враження ще на декілька тижнів.

"Лок" (2013)

Головний герой — відданий сім'янин та успішний керівник. Він живе своє найкраще життя, доки не отримує телефонний дзвінок, який руйнує його роками вибудуваний світ.

"Шалений Макс: Дорога гніву" (2015)

У постапокаліптичній пустелі жінка повстає проти тиранічного правителя. Вона намагається знайти свою батьківщину за допомогою групи жінок-в'язнів, психотичного шанувальника та бродяги на ім'я Макс, якого й зіграв Том Гарді.

"Дюнкерк" (2017)

Стрічка розповідає про евакуацію солдатів з Бельгії, Британії та Франції з міста Дюнкерк, яке було оточене німецькою армією під час Другої світової війни. Гарді грає тут пілота винищувача, який ризикує своїм життям заради того, щоб врятувати інших.

Байкери (2024)

Після випадкової зустрічі вперта Кеті закохується в Бенні — члена мотоклубу "Вандали" із Середнього Заходу. Проте коли клуб перетворюється на небезпечний підпільний світ насильства, Бенні доводиться обирати між Кеті та своєю відданістю клубу.

війна фільм Том Гарді Змагання закордонні зірки
Марія Мудра - Редактор
Автор:
Марія Мудра
