Ножи наголо. Проснись, покойник 3 - тизер и дата выхода

Кадр из фильма "Ножи наголо". Фото: Claire Folger/AP

Netflix показал тизер третьего фильма о детективе Бенуа Бланке с легендарным Дэниелом Крейгом в главной роли "Ножи наголо. Проснись, покойник". Премьера запланирована на декабрь.

Тизер был обнародован на YouTube.

Третья часть "Ножи наголо"

Третий фильм о Бенуа Бланке переносит детектива в маленькую церковь в северной части штата Нью-Йорк, куда добросердечный молодой священник, по имени Джуд Дюплентиси был отправлен помогать монсеньору Джефферсону Виксу.

В приходе происходит загадочное убийство. Начальница полиции Джеральдин Скотт объединяет силы с известным детективом Бенуа Бланком, чтобы разгадать дело, которое противоречит любой логике.

Премьера на Netflix запланирована на 12 декабря 2025 года.

