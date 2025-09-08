Видео
Главная Кино Netflix показал тизер детективной саги с Дэниелом Крейгом

Netflix показал тизер детективной саги с Дэниелом Крейгом

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 23:23
Ножи наголо. Проснись, покойник 3 - тизер и дата выхода
Кадр из фильма "Ножи наголо". Фото: Claire Folger/AP

Netflix показал тизер третьего фильма о детективе Бенуа Бланке с легендарным Дэниелом Крейгом в главной роли "Ножи наголо. Проснись, покойник". Премьера запланирована на декабрь.

Тизер был обнародован на YouTube.

Читайте также:

Третья часть "Ножи наголо"

Третий фильм о Бенуа Бланке переносит детектива в маленькую церковь в северной части штата Нью-Йорк, куда добросердечный молодой священник, по имени Джуд Дюплентиси был отправлен помогать монсеньору Джефферсону Виксу.

В приходе происходит загадочное убийство. Начальница полиции Джеральдин Скотт объединяет силы с известным детективом Бенуа Бланком, чтобы разгадать дело, которое противоречит любой логике.

Премьера на Netflix запланирована на 12 декабря 2025 года.

Warner Bros. показала трейлер готической драмы с Марго Робби.

Paramount подтвердила работу над экранизацией компьютерной игры Call of Duty.

4 культовых корейских триллера, которые держат в напряжении до титров.

Сын Шварценеггера тайно сыграл свадьбу после 10 лет отношений.

3 новых украинских сериала, которые доступны на YouTube.

Мария Мудрая - Редактор
Автор:
Мария Мудрая
