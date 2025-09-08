Ножи наголо. Проснись, покойник 3 - тизер и дата выхода

Netflix показал тизер детективной саги с Дэниелом Крейгом
Netflix показал тизер третьего фильма о детективе Бенуа Бланке с легендарным Дэниелом Крейгом в главной роли "Ножи наголо. Проснись, покойник". Премьера запланирована на декабрь.
Тизер был обнародован на YouTube.
Третья часть "Ножи наголо"
Третий фильм о Бенуа Бланке переносит детектива в маленькую церковь в северной части штата Нью-Йорк, куда добросердечный молодой священник, по имени Джуд Дюплентиси был отправлен помогать монсеньору Джефферсону Виксу.
В приходе происходит загадочное убийство. Начальница полиции Джеральдин Скотт объединяет силы с известным детективом Бенуа Бланком, чтобы разгадать дело, которое противоречит любой логике.
Премьера на Netflix запланирована на 12 декабря 2025 года.
