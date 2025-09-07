Лучшие новые украинские сериалы на YouTube - что посмотреть вечером

Кадр из сериала "Ключи от правды". Фото: скриншот

Украинские сериалы набирают популярность на многих стриминговых платформах. Вышли три новых сериала, которые совершенно бесплатно можно посмотреть на YouTube.

Новини.LIVE делятся подборкой.

"Следователь"

Сериал показывает историю следователя Аси Ясинской, которую переводят в участок в другом городе. Девушка начинает новую жизнь и пытается разобраться в ужасном убийстве ее брата. Только после 10 лет расследований героине удается найти зацепку.

"Телохранитель"

Героиня Екатерина Бойко трагически теряет родителей, которые погибают в ДТП и наследует их бизнес. Девушка живет вместе с семьей своей тети, которая ее воспитывала, а свекровь помогает с дочерью. Однако героиня сталкивается с изменами от родных, которые завидуют ее успеху и достатку.

"Ключи от правды"

Следователь Валерия пытается раскрыть убийство своего брата, которого несправедливо обвинили в ряде преступлений и "отбили" его честную репутацию. Девушка увольняется из правоохранительных органов и устраивается в отель, который скрывает много секретов.

