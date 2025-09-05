На аукціоні продали меч Дарта Вейдера за майже 4 млн доларів

Дарт Вейдер. Фото: artsabers.com

На аукціоні американської компанії Propstore продали легендарний світловий меч Дарта Вейдера з частин "Зоряних війн" "Імперія завдає удару у відповідь" та "Повернення джедая". Новий власник віддав за нього понад 3 млн доларів.

Про це пише The New York Times.

Продали меч Дарта Вейдера

Зазначається, що рукоятка найвідомішого у світі меча Дарта Вейдера має помітні сліди зносу — подряпини, вм'ятини та відколи фарби, але це робить його ще більш привабливим для колекціонерів. Ці недоліки, ймовірно, з'явилися в результаті пам'ятних битв, коли лорд Вейдер відрубав руку своєму синові Люку Скайуокеру.

Цей світловий меч був використаний в останніх двох фільмах оригінальної трилогії Джорджа Лукаса "Імперія завдає удару у відповідь" (1980) та "Повернення джедая" (1983). Його тримали в руках актор Девід Проуз та його дублер Боб Андерсон.

Рукоятка меча Дарта Вейдера. Фото: Propstore

Новий власник віддав за легендарний меч 3,65 млн доларів.

