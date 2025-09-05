Видео
Главная Кино На аукционе за огромную сумму продали один из мечей Дарта Вейдера

На аукционе за огромную сумму продали один из мечей Дарта Вейдера

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 21:47
На аукционе продали меч Дарта Вейдера за почти 4 млн долларов
Дарт Вейдер. Фото: artsabers.com

На аукционе американской компании Propstore продали легендарный световой меч Дарта Вейдера из частей "Звездных войн" "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая". Новый владелец отдал за него более 3 млн долларов.

Об этом пишет The New York Times.

Продали меч Дарта Вейдера

Отмечается, что рукоятка самого известного в мире меча Дарта Вейдера имеет заметные следы износа — царапины, вмятины и сколы краски, но это делает его еще более привлекательным для коллекционеров. Эти недостатки, вероятно, появились в результате памятных битв, когда лорд Вейдер отрубил руку своему сыну Люку Скайуокеру.

Этот световой меч был использован в последних двух фильмах оригинальной трилогии Джорджа Лукаса "Империя наносит ответный удар" (1980) и "Возвращение джедая" (1983). Его держали в руках актер Дэвид Проуз и его дублер Боб Андерсон.

На аукціоні за космічну суму продали один з мечів Дарта Вейдера - фото 1
Рукоятка меча Дарта Вейдера. Фото: Propstore

Новый владелец отдал за легендарный меч 3,65 млн долларов.

аукцион кино фильм Звездные войны световой меч
Мария Мудрая - Редактор
Автор:
Мария Мудрая
