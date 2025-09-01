Гарри Поттер - кто сыграет профессора Филиуса Флитвика

HBO вернул в "Гарри Поттер" одного из профессоров Хогвартса
Стриминговый сервис HBO снова подогревает интерес к перезапуску "Гарри Поттера". Стало известно, кто вернется к своей звездной роли в новом сериале.
Актеры нового "Гарри Поттера"
Отмечается, что английский актер Уорвик Дэвис вернется к роли профессора Филиуса Флитвика. Он является первым актером из кинофраншизы о Гарри Поттере, который повторит свою роль в будущем телесериале.
Дэвис известен по роли Грифука — гоблина, который работает в волшебном банке Гринготтс Однако теперь эту роль сыграет Ли Гилл. Он играл Гари Паддлса в фильме "Джокер" и его продолжении "Джокер: Фоли-а-Де".
Кроме Дэвиса, в новом "Гарри Поттере" Элайджа Ошин сыграет в роли друга Гарри Поттера Дина Томаса, а также Финн Стивенс и Уильям Нэш — в ролях приспешников злодея Драко Малфоя — Винсента Кребба и Грегори Гойла.
Ожидается, что съемки телесериала продлятся 10 лет, а первая серия выйдет в 2027 году.
