Главная Кино HBO вернул в "Гарри Поттер" одного из профессоров Хогвартса

HBO вернул в "Гарри Поттер" одного из профессоров Хогвартса

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 23:23
Гарри Поттер - кто сыграет профессора Филиуса Флитвика
Герои франшизы о Гарри Поттере. Фото: Instagram/harrypotter

Стриминговый сервис HBO снова подогревает интерес к перезапуску "Гарри Поттера". Стало известно, кто вернется к своей звездной роли в новом сериале.

Об этом пишет BBC.

Актеры нового "Гарри Поттера"

Отмечается, что английский актер Уорвик Дэвис вернется к роли профессора Филиуса Флитвика. Он является первым актером из кинофраншизы о Гарри Поттере, который повторит свою роль в будущем телесериале.

HBO повернув у "Гаррі Поттер" одного з професорів Гоґвортсу - фото 1
Профессор Филиус Флитвик. Фото: HBO

Дэвис известен по роли Грифука — гоблина, который работает в волшебном банке Гринготтс Однако теперь эту роль сыграет Ли Гилл. Он играл Гари Паддлса в фильме "Джокер" и его продолжении "Джокер: Фоли-а-Де".

Кроме Дэвиса, в новом "Гарри Поттере" Элайджа Ошин сыграет в роли друга Гарри Поттера Дина Томаса, а также Финн Стивенс и Уильям Нэш — в ролях приспешников злодея Драко Малфоя — Винсента Кребба и Грегори Гойла.

Ожидается, что съемки телесериала продлятся 10 лет, а первая серия выйдет в 2027 году.

кино канал HBO сериал Гарри Поттер зарубежные звезды
Мария Мудрая - Редактор
Автор:
Мария Мудрая
