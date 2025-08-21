Видео
Главная Кино HBO показал семью Уизли в новом "Гарри Поттере" — фото

HBO показал семью Уизли в новом "Гарри Поттере" — фото

Ua en ru
Дата публикации 21 августа 2025 12:00
Новый Гарри Поттер - HBO показал семью Уизли
Семья Рона Уизли. IMDb

HBO показал актеров, которые сыграют рыжеволосых братьев и сестер Рона Уизли в новом "Гарри Поттере". Премьера сериала запланирована на 2027 год.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Читайте также:

Рыжие красавчики нового "Гарри Поттера"

Сообщается, что Тристан Харланд сыграет Фреда Уизли, Габриэль Харланд — Джорджа Уизли, Руари Спунер — Перси Уизли, а Грейси Кокрейн — Джинни Уизли. Тристан и Габриэль Харланды ранее снимались в сериале "Последнее королевство". Грейси Кокрейн участвовала в съемках "Блица".

Они присоединились к ранее объявленным Аластеру Стауту в роли Рона и Кэтрин Паркинсон в роли Молли. Отец Рона, Артур Уизли — остается интригой.

Главное трио, Доминик Маклафлин в роли Гарри Поттера, Арабелла Стэнтон в роли Гермионы Грейнджер и Аластер Стаут в роли Рона Уизли, было выбрано несколько месяцев назад. Съемки сериала, премьера которого запланирована на 2027 год, недавно стартовали в Лондоне.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by HBO Max (@hbomax)

Напомним, ранее в сеть слили видео со съемок "Гарри Поттера". В кадр попал Ник Фрост (Хагрид) и главный герой Гарри, которого сыграет Доминик Маклафлин. Также стало известно, кто получил роли Дурслей, Мелфоев и других персонажей.

Мария Мудрая - Редактор
Автор:
Мария Мудрая
