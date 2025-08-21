Новий Гаррі Поттер — HBO показав родину Візлі

Родина Рона Візлі. IMDb

HBO показав акторів, які зіграють рудоволосих братів і сестер Рона Візлі у новому "Гаррі Поттері". Прем'єра серіалу запланована на 2027 рік.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Руді красені нового "Гаррі Поттера"

Повідомляється, що Трістан Харланд зіграє Фреда Візлі, Габріель Харланд — Джорджа Візлі, Руарі Спунер — Персі Візлі, а Грейсі Кокрейн — Джінні Візлі. Трістан та Габріель Харланди раніше знімалися в серіалі "Останнє королівство". Грейсі Кокрейн брала участь у зйомках "Бліца".

Вони приєдналися до раніше оголошених Аластера Стаута в ролі Рона та Кетрін Паркінсон в ролі Моллі. Батько Рона, Артур Візлі — залишається інтригою.

Головне тріо, Домінік Маклафлін у ролі Гаррі Поттера, Арабелла Стентон у ролі Герміони Грейнджер та Аластер Стаут у ролі Рона Візлі, було обрано кілька місяців тому. Зйомки серіалу, прем'єра якого запланована на 2027 рік, нещодавно стартували в Лондоні.

Нагадаємо, раніше в мережу злили відео зі зйомок "Гаррі Поттера". В кадр потрапив Нік Фрост (Геґрід) та головний герой Гаррі, якого зіграє Домінік Маклафлін. Також стало відомо, хто отримав ролі Дурслів, Мелфоїв та інших персонажів.