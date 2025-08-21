Відео
HBO показав сімʼю Візлі у новому "Гаррі Поттері" — фото

HBO показав сімʼю Візлі у новому "Гаррі Поттері" — фото

Ua en ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 12:00
Новий Гаррі Поттер — HBO показав родину Візлі
Родина Рона Візлі. IMDb

HBO показав акторів, які зіграють рудоволосих братів і сестер Рона Візлі у новому "Гаррі Поттері". Прем'єра серіалу запланована на 2027 рік.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Читайте також:

Руді красені нового "Гаррі Поттера"

Повідомляється, що Трістан Харланд зіграє Фреда Візлі, Габріель Харланд — Джорджа Візлі, Руарі Спунер — Персі Візлі, а Грейсі Кокрейн — Джінні Візлі. Трістан та Габріель Харланди раніше знімалися в серіалі "Останнє королівство".  Грейсі Кокрейн брала участь у зйомках "Бліца".

Вони приєдналися до раніше оголошених Аластера Стаута в ролі Рона та Кетрін Паркінсон в ролі Моллі. Батько Рона, Артур Візлі — залишається інтригою.

Головне тріо, Домінік Маклафлін у ролі Гаррі Поттера, Арабелла Стентон у ролі Герміони Грейнджер та Аластер Стаут у ролі Рона Візлі, було обрано кілька місяців тому. Зйомки серіалу, прем'єра якого запланована на 2027 рік, нещодавно стартували в Лондоні.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by HBO Max (@hbomax)

Нагадаємо, раніше в мережу злили відео зі зйомок "Гаррі Поттера". В кадр потрапив Нік Фрост (Геґрід) та головний герой Гаррі, якого зіграє Домінік Маклафлін. Також стало відомо, хто отримав ролі Дурслів, Мелфоїв та інших персонажів.

канал HBO серіал фільм Гаррі Поттер зйомки
Марія Мудра - Редактор
Автор:
Марія Мудра
