Головна Кіно В мережі з'явились кадри нового "Гаррі Поттера" — відео

В мережі з'явились кадри нового "Гаррі Поттера" — відео

Ua en ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 21:22
Кадр зі зйомок серіалу про Гаррі Поттера — відео
Зйомки "Гаррі Поттера". Фото: Click News and Media

Телеканал HBO нещодавно оголосив про зйомки нового серіалу про Гаррі Поттера. В мережу злили відео зі знімань із новим Рубеусом Геґрідом.

Відповідне відео з'явилось у соцмережі X.

Читайте також:

Зйомки нового "Гаррі Поттера" 

На відео потрапив не лише Нік Фрост (Геґрід), а й головний герой Гаррі, якого зіграє Домінік Маклафлін. Вони разом переходили жваву вулицю на Боро-стрит на Манхеттені. Схоже, що знімали сцену з першої частини, коли Геґрід забрав Гаррі з дому Дурслів та відвів на алею Діаґон, щоб зібрати талановитого школяра до Гоґвортса.

Відомо, що зйомки першого сезону триватимуть до травня 2026 року. Після кількох місяців роботи творці планують почати роботу над другим сезоном. Покажуть серіал глядачам аж у 2027 році.

Нагадаємо ми писали, що шанувальники нарешті дізналися імена акторів, які втілять на екрані "золоту трійку" — Гаррі, Рона та Герміону. А також стало відомо, хто отримав ролі Дурслів, Мелфоїв та інших персонажів.

Марія Мудра - Редактор
Автор:
Марія Мудра
