Кадр зі зйомок серіалу про Гаррі Поттера — відео

Зйомки "Гаррі Поттера". Фото: Click News and Media

Телеканал HBO нещодавно оголосив про зйомки нового серіалу про Гаррі Поттера. В мережу злили відео зі знімань із новим Рубеусом Геґрідом.

Відповідне відео з'явилось у соцмережі X.

Зйомки нового "Гаррі Поттера"

На відео потрапив не лише Нік Фрост (Геґрід), а й головний герой Гаррі, якого зіграє Домінік Маклафлін. Вони разом переходили жваву вулицю на Боро-стрит на Манхеттені. Схоже, що знімали сцену з першої частини, коли Геґрід забрав Гаррі з дому Дурслів та відвів на алею Діаґон, щоб зібрати талановитого школяра до Гоґвортса.

Відомо, що зйомки першого сезону триватимуть до травня 2026 року. Після кількох місяців роботи творці планують почати роботу над другим сезоном. Покажуть серіал глядачам аж у 2027 році.

The HARRY POTTER TV series is filming in Borough Street 🎥



With Nick Frost’s double (Hagrid) and Dominic McLaughlin (Harry Potter)!



(via lucistan) pic.twitter.com/EosG8wKrF9 — Wizarding World Direct (@WW_Direct) August 17, 2025

Нагадаємо ми писали, що шанувальники нарешті дізналися імена акторів, які втілять на екрані "золоту трійку" — Гаррі, Рона та Герміону. А також стало відомо, хто отримав ролі Дурслів, Мелфоїв та інших персонажів.