Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино В сети появились кадры нового "Гарри Поттера" — видео

В сети появились кадры нового "Гарри Поттера" — видео

Ua en ru
Дата публикации 18 августа 2025 21:22
Кадр со съемок сериала о Гарри Поттере - видео
Съемки "Гарри Поттера". Фото: Click News and Media

Телеканал HBO недавно объявил о съемках нового сериала о Гарри Поттере. В сеть слили видео со съемок с новым Рубеусом Хегридом.

Соответствующее видео появилось в соцсети X.

Реклама
Читайте также:

Съемки нового "Гарри Поттера"

На видео попал не только Ник Фрост (Хагрид), но и главный герой Гарри, которого сыграет Доминик Маклафлин. Они вместе переходили оживленную улицу на Боро-стрит на Манхэттене. Похоже, что снимали сцену из первой части, когда Хагрид забрал Гарри из дома Дурслей и отвел на аллею Диагон, чтобы собрать талантливого школьника в Хогвартс.

Известно, что съемки первого сезона продлятся до мая 2026 года. После нескольких месяцев работы создатели планируют начать работу над вторым сезоном. Покажут сериал зрителям только в 2027 году.

Напомним мы писали, что поклонники наконец узнали имена актеров, которые воплотят на экране "золотую тройку" — Гарри, Рона и Гермиону. А также стало известно, кто получил роли Дурслей, Мелфоев и других персонажей.

США сериал Гарри Поттер зарубежные звезды съемки
Мария Мудрая - Редактор
Автор:
Мария Мудрая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации