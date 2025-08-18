Кадр со съемок сериала о Гарри Поттере - видео

Съемки "Гарри Поттера". Фото: Click News and Media

Телеканал HBO недавно объявил о съемках нового сериала о Гарри Поттере. В сеть слили видео со съемок с новым Рубеусом Хегридом.

Соответствующее видео появилось в соцсети X.

Реклама

Читайте также:

Съемки нового "Гарри Поттера"

На видео попал не только Ник Фрост (Хагрид), но и главный герой Гарри, которого сыграет Доминик Маклафлин. Они вместе переходили оживленную улицу на Боро-стрит на Манхэттене. Похоже, что снимали сцену из первой части, когда Хагрид забрал Гарри из дома Дурслей и отвел на аллею Диагон, чтобы собрать талантливого школьника в Хогвартс.

Известно, что съемки первого сезона продлятся до мая 2026 года. После нескольких месяцев работы создатели планируют начать работу над вторым сезоном. Покажут сериал зрителям только в 2027 году.

Съемки сериала HARRY POTTER TV series проходят на Бороу-стрит 🎥



С двойником Ника Фроста (Хагрид) и Домиником Маклафлином (Гарри Поттер)!



(via lucistan) pic.twitter.com/EosG8wKrF9 - Wizarding World Direct (@WWW_Direct) 17 августа 2025 года

Напомним мы писали, что поклонники наконец узнали имена актеров, которые воплотят на экране "золотую тройку" — Гарри, Рона и Гермиону. А также стало известно, кто получил роли Дурслей, Мелфоев и других персонажей.