Гаррі Поттер — хто зіграє професора Філіуса Флітвіка

HBO повернув у "Гаррі Поттер" одного з професорів Гоґвортсу
Стрімінговий сервіс HBO знову підігріває інтерес до перезапуску "Гаррі Поттера". Стало відомо, хто повернеться до своєї зіркової ролі у новому серіалі.
Про це пише BBC.
Актори нового "Гаррі Поттера"
Зазначається, що англійський актор Ворвік Девіс повернеться до ролі професора Філіуса Флітвіка. Він є першим актором з кінофраншизи про Гаррі Поттера, який повторить свою роль у майбутньому телесеріалі.
Девіс відомий за роллю Гріфука — гобліна, який працює в чарівному банку Гринготтс Проте тепер цю роль зіграє Лі Гілл. Він грав Гарі Паддлса в фільмі "Джокер" та його продовженні "Джокер: Фолі-а-Де".
Окрім Девіса, в новому "Гаррі Поттері" Елайджа Ошин зіграє у ролі друга Гаррі Поттера Діна Томаса, а також Фінн Стівенс і Вільям Неш — у ролях поплічників лиходія Драко Малфоя — Вінсента Кребба і Грегорі Гойла.
Очікується, що зйомки телесеріалу триватимуть 10 років, а перша серія вийде у 2027 році.
В мережу злили відео зі зйомок "Гаррі Поттера".
Культові фільми жахів, які варто переглянути.
4 серіали Netflix, на які ми чекаємо восени 2025 року
Netflix показав трейлер 3-го сезону японського серіалу "Аліса в прикордонні", де події обертатимуться навколо карти Джокера.
Цікаві мінісеріали трилерів з непередбаченою кінцівкою.
Читайте Новини.LIVE!