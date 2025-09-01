Відео
Головна Кіно HBO повернув у "Гаррі Поттер" одного з професорів Гоґвортсу

HBO повернув у "Гаррі Поттер" одного з професорів Гоґвортсу

Дата публікації: 1 вересня 2025 23:23
Гаррі Поттер — хто зіграє професора Філіуса Флітвіка
Герої франшизи про Гаррі Поттера. Фото: Instagram/harrypotter

Стрімінговий сервіс HBO знову підігріває інтерес до перезапуску "Гаррі Поттера". Стало відомо, хто повернеться до своєї зіркової ролі у новому серіалі.

Про це пише BBC.

Актори нового "Гаррі Поттера"

Зазначається, що англійський актор Ворвік Девіс повернеться до ролі професора Філіуса Флітвіка. Він є першим актором з кінофраншизи про Гаррі Поттера, який повторить свою роль у майбутньому телесеріалі.

HBO повернув у "Гаррі Поттер" одного з професорів Гоґвортсу - фото 1
Професор Філіус Флітвік. Фото: HBO

Девіс відомий за роллю Гріфука — гобліна, який працює в чарівному банку Гринготтс Проте тепер цю роль зіграє Лі Гілл. Він грав Гарі Паддлса в фільмі "Джокер" та його продовженні "Джокер: Фолі-а-Де".

Окрім Девіса, в новому "Гаррі Поттері" Елайджа Ошин зіграє у ролі друга Гаррі Поттера Діна Томаса, а також Фінн Стівенс і Вільям Неш — у ролях поплічників лиходія Драко Малфоя — Вінсента Кребба і Грегорі Гойла.

Очікується, що зйомки телесеріалу триватимуть 10 років, а перша серія вийде у 2027 році.

Марія Мудра - Редактор
Автор:
Марія Мудра
