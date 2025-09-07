Кращі нові українські серіали на YouTube — що подивитись ввечері

Кадр з серіалу "Ключі від правди". Фото: скриншот

Українські серіали набирають популярність на багатьох стрімінгових платформах. Вийшли три нові серіали, які абсолютно безкоштовно можна подивитися на YouTube.

Новини.LIVE діляться добіркою.

Реклама

Читайте також:

"Слідча"

Серіал показує історію слідчої Асі Ясинської, яку переводять у відділок в іншому місті. Дівчина розпочинає нове життя та намагається розібратися у жахливому вбивстві її брата. Лише після 10 років розслідувань героїні вдається знайти зачіпку.

"Тілоохоронець"

Героїня Катерина Бойко трагічно втрачає батьків, які гинуть в ДТП та успадковує їх бізнес. Дівчина живе разом з родиною своєї тітки, яка її виховувала, а свекруха допомагає із донькою. Проте героїня стикається зі зрадами від рідних, які заздрять її успіху та достатку.

"Ключі від правди"

Слідча Валерія намагається розкрити вбивство свого брата, якого несправедливо звинуватили у ряді злочинів та "відбили" його чесну репутацію. Дівчина звільняється з правоохоронних органів і влаштовується в готель, який приховує багато секретів.

Warner Bros. показала трейлер готичної драми з Марго Роббі.

Paramount підтвердила роботу над екранізацією комп'ютерної гри Call of Duty.

Серіали Netflix, на які ми чекаємо восени 2025 року.

4 культові корейські трилери, які тримають у напрузі до титрів.

На аукціоні за космічну суму продали один з мечів Дарта Вейдера.