3 нові українські серіали, які доступні на YouTube

3 нові українські серіали, які доступні на YouTube

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 17:16
Кращі нові українські серіали на YouTube — що подивитись ввечері
Кадр з серіалу "Ключі від правди". Фото: скриншот

Українські серіали набирають популярність на багатьох стрімінгових платформах. Вийшли три нові серіали, які абсолютно безкоштовно можна подивитися на YouTube.

Новини.LIVE діляться добіркою.

"Слідча"

Серіал показує історію слідчої Асі Ясинської, яку переводять у відділок в іншому місті. Дівчина розпочинає нове життя та намагається розібратися у жахливому вбивстві її брата. Лише після 10 років розслідувань героїні вдається знайти зачіпку.

"Тілоохоронець"

Героїня Катерина Бойко трагічно втрачає батьків, які гинуть в ДТП та успадковує їх бізнес. Дівчина живе разом з родиною своєї тітки, яка її виховувала, а свекруха допомагає із донькою. Проте героїня стикається зі зрадами від рідних, які заздрять її успіху та достатку.

"Ключі від правди" 

Слідча Валерія намагається розкрити вбивство свого брата, якого несправедливо звинуватили у ряді злочинів та "відбили" його чесну репутацію. Дівчина звільняється з правоохоронних органів і влаштовується в готель, який приховує багато секретів.

Марія Мудра - Редактор
Автор:
Марія Мудра
