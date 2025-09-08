Сын Шварценеггера тайно женился - фото свадьбы

Сын Шварценеггера тайно сыграл свадьбу после 10 лет отношений
Сын известного голливудского актера Арнольда Шварценеггера Патрик тайно женился на модели Эбби Чемпион. Церемония проходила в США.
Об этом пишет Daily Mail.
Патрик Шварценеггер женился
Отмечается, что пара поженилась в загородном клубе Gozzer Ranch в городе Кер-д'Ален, штат Айдахо, на берегу озера. Модель была одета в романтическое кремовое платье без рукавов с пышной юбкой и длинной фатой, а ее новоиспеченный муж Патрик выглядел элегантно в кремовом смокинге и черных классических брюках.
Гости молодоженов наслаждались роскошным видом на озеро Кер-д'Ален, среди которых был и 78-летний Арнольд Шварценеггер. Для свадьбы сына он выбрал элегантный синий костюм. Звезда был в сопровождении бывшей жены Марии Шрайвер, которая выглядела роскошно в розовом платье.
Патрик и Эбби вместе с 2015 года, звезда "Белого лотоса" сделал возлюбленной предложение в декабре 2023 года.
Warner Bros. показала трейлер готической драмы с Марго Робби.
Paramount подтвердила работу над экранизацией компьютерной игры Call of Duty.
4 культовых корейских триллера, которые держат в напряжении до титров.
На аукционе за космическую сумму продали один из мечей Дарта Вейдера.
3 новых украинских сериала, которые доступны на YouTube.
Читайте Новини.LIVE!