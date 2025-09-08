Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Сын Шварценеггера тайно сыграл свадьбу после 10 лет отношений

Сын Шварценеггера тайно сыграл свадьбу после 10 лет отношений

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 18:18
Сын Шварценеггера тайно женился - фото свадьбы
Эбби Чемпион и Патрик Шварценеггер. Фото: instagram.com/patrickschwarzenegger/

Сын известного голливудского актера Арнольда Шварценеггера Патрик тайно женился на модели Эбби Чемпион. Церемония проходила в США.

Об этом пишет Daily Mail.

Реклама
Читайте также:

Патрик Шварценеггер женился

Отмечается, что пара поженилась в загородном клубе Gozzer Ranch в городе Кер-д'Ален, штат Айдахо, на берегу озера. Модель была одета в романтическое кремовое платье без рукавов с пышной юбкой и длинной фатой, а ее новоиспеченный муж Патрик выглядел элегантно в кремовом смокинге и черных классических брюках.

Гости молодоженов наслаждались роскошным видом на озеро Кер-д'Ален, среди которых был и 78-летний Арнольд Шварценеггер. Для свадьбы сына он выбрал элегантный синий костюм. Звезда был в сопровождении бывшей жены Марии Шрайвер, которая выглядела роскошно в розовом платье.

Син Шварценеггера таємно зіграв весілля після 10 років відносин - фото 1
Свадьба Патрика Шварценеггера. Фото: BackGrid
Син Шварценеггера таємно зіграв весілля після 10 років відносин - фото 2
Арнольд Шварценеггер на свадьбе сына. Фото: BackGrid

Патрик и Эбби вместе с 2015 года, звезда "Белого лотоса" сделал возлюбленной предложение в декабре 2023 года.

Warner Bros. показала трейлер готической драмы с Марго Робби.

Paramount подтвердила работу над экранизацией компьютерной игры Call of Duty.

4 культовых корейских триллера, которые держат в напряжении до титров.

На аукционе за космическую сумму продали один из мечей Дарта Вейдера.

3 новых украинских сериала, которые доступны на YouTube.

свадьба Арнольд Шварценеггер модель зарубежные звезды белый лотос
Мария Мудрая - Редактор
Автор:
Мария Мудрая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации