Сын Шварценеггера тайно женился - фото свадьбы

Эбби Чемпион и Патрик Шварценеггер. Фото: instagram.com/patrickschwarzenegger/

Сын известного голливудского актера Арнольда Шварценеггера Патрик тайно женился на модели Эбби Чемпион. Церемония проходила в США.

Об этом пишет Daily Mail.

Реклама

Читайте также:

Патрик Шварценеггер женился

Отмечается, что пара поженилась в загородном клубе Gozzer Ranch в городе Кер-д'Ален, штат Айдахо, на берегу озера. Модель была одета в романтическое кремовое платье без рукавов с пышной юбкой и длинной фатой, а ее новоиспеченный муж Патрик выглядел элегантно в кремовом смокинге и черных классических брюках.

Гости молодоженов наслаждались роскошным видом на озеро Кер-д'Ален, среди которых был и 78-летний Арнольд Шварценеггер. Для свадьбы сына он выбрал элегантный синий костюм. Звезда был в сопровождении бывшей жены Марии Шрайвер, которая выглядела роскошно в розовом платье.

Свадьба Патрика Шварценеггера. Фото: BackGrid

Арнольд Шварценеггер на свадьбе сына. Фото: BackGrid

Патрик и Эбби вместе с 2015 года, звезда "Белого лотоса" сделал возлюбленной предложение в декабре 2023 года.

Warner Bros. показала трейлер готической драмы с Марго Робби.

Paramount подтвердила работу над экранизацией компьютерной игры Call of Duty.

4 культовых корейских триллера, которые держат в напряжении до титров.

На аукционе за космическую сумму продали один из мечей Дарта Вейдера.

3 новых украинских сериала, которые доступны на YouTube.