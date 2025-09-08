Відео
Син Шварценеггера таємно зіграв весілля після 10 років відносин

Син Шварценеггера таємно зіграв весілля після 10 років відносин

Дата публікації: 8 вересня 2025 18:18
Син Шварценеггера таємно одружився — фото весілля
Еббі Чемпіон та Патрік Шварценеггер. Фото: instagram.com/patrickschwarzenegger/

Син відомого голлівудського актора Арнольда Шварценеггера Патрік таємно одружився з моделлю Еббі Чемпіон. Церемонія проходила в США.

Про це пише Daily Mail.

Патрік Шварценеггер одружився

Зазначається, що пара одружилася в заміському клубі Gozzer Ranch у місті Кер-д'Ален, штат Айдахо, на березі озера. Модель була одягнена в романтичну кремову сукню без рукавів з пишною спідницею та довгою фатою, а її новоспечений чоловік Патрік мав елегантний вигляд у кремовому смокінгу та чорних класичних брюках.

Гості молодят насолоджувалися розкішним видом на озеро Кер-д'Ален, серед яких був і 78-річний Арнольд Шварценеггер. Для весілля сина він обрав елегантний синій костюм. Зірка був у супроводі колишньої дружини Марії Шрайвер, яка мала розкішний вигляд у рожевій сукні.

Син Шварценеггера таємно зіграв весілля після 10 років відносин - фото 1
Весілля Патріка Шварценеггера. Фото: BackGrid
Син Шварценеггера таємно зіграв весілля після 10 років відносин - фото 2
Арнольд Шварценеггер на весіллі сина. Фото: BackGrid

Патрік та Еббі разом з 2015 року, зірка "Білого лотосу" зробив коханій пропозицію в грудні 2023 року.

Марія Мудра - Редактор
Автор:
Марія Мудра
