Ножі наголо. Прокинься, покійнику 3 — тизер та дата виходу

Netflix показав тизер детективної саги з Деніелом Крейгом
Netflix показав тизер третього фільму про детектива Бенуа Бланк з легендарним Деніелом Крейгом в головній ролі "Ножі наголо. Прокинься, покійнику". Прем'єра запланована на грудень.
Тизер був оприлюднений на YouTube.
Третя частина "Ножі наголо"
Третій фільм про Бенуа Бланка переносить детектива до маленької церкви в північній частині штату Нью-Йорк, куди добросердий молодий священник, на ім'я Джуд Дюплентісі був відправлений допомагати монсеньйору Джефферсону Віксу.
В парафії стається загадкове вбивство. Начальниця поліції Джеральдін Скотт об'єднує сили з відомим детективом Бенуа Бланком, щоб розгадати справу, яка суперечить будь-якій логіці.
Прем'єра на Netflix запланована на 12 грудня 2025 року.
