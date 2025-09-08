Відео
Головна Кіно Netflix показав тизер детективної саги з Деніелом Крейгом

Netflix показав тизер детективної саги з Деніелом Крейгом

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 23:23
Ножі наголо. Прокинься, покійнику 3 — тизер та дата виходу
Кадр з фільму "Ножі наголо". Фото: Claire Folger/AP

Netflix показав тизер третього фільму про детектива Бенуа Бланк з легендарним Деніелом Крейгом в головній ролі "Ножі наголо. Прокинься, покійнику". Прем'єра запланована на грудень.

Тизер був оприлюднений на YouTube.

Реклама
Читайте також:

Третя частина "Ножі наголо"

Третій фільм про Бенуа Бланка переносить детектива до маленької церкви в північній частині штату Нью-Йорк, куди добросердий молодий священник, на ім'я Джуд Дюплентісі був відправлений допомагати монсеньйору Джефферсону Віксу. 

В парафії стається загадкове вбивство. Начальниця поліції Джеральдін Скотт об'єднує сили з відомим детективом Бенуа Бланком, щоб розгадати справу, яка суперечить будь-якій логіці.

Прем'єра на Netflix запланована на 12 грудня 2025 року.

Warner Bros. показала трейлер готичної драми з Марго Роббі.

Paramount підтвердила роботу над екранізацією комп'ютерної гри Call of Duty.

4 культові корейські трилери, які тримають у напрузі до титрів.

Син Шварценеггера таємно зіграв весілля після 10 років відносин.

3 нові українські серіали, які доступні на YouTube.

Марія Мудра - Редактор
Автор:
Марія Мудра
