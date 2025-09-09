Стівен Кінг назвав Дональд Трамп ідіотом — деталі

Американський письменник Стівен Кінг. Фото: REUTERS

Відомий американський письменник та "король жахів" Стівен Кінг публічно принизив президента США Дональда Трампа. Він підкреслив, що побоюється, що республіканець піде на третій термін президентства.

Про це пише The Mirror.

Реклама

Читайте також:

Стівен Кінг про Дональда Трампа

Письменник ніколи не соромився висловлювати свою думку про Дональда Трампа, навіть коли йому погрожували бойкотом за жарти про республіканця. Кінг продовжує відкрито засуджувати кроки Трампа та його адміністрації.

Нещодавно у програмі Velshi на каналі MSNBC Кінг поділився своїми побоюваннями щодо президентства Трампа.

"Найгірше, що я можу собі уявити, це те, що цей хлопець отримає третій термін, бо він, по суті, ідіот, чи не так?" — сказав письменник.

Найнебезпечнішим у Трампі Кінг вважає його переконання про те, що він начебто не здатний робити погані вчинки.

"Він, по суті, я не хочу вживати слово "божевільний", бо не вважаю, що він таким є, але він, безперечно, небезпечний", — додав знаменитий письменник.

Нагадаємо, що Кінг не лише відкрито виступає проти Трампа, а й після початку повномасштабного вторгнення РФ підтримав Україну та розірвав співпраці з російськими видавництвами. Він неодноразово закликав російського диктатора Володимира Путіна припинити вбивства та залишити посаду президента. Окрім того, письменник неодноразово вдягав одяг з українською символікою.

Warner Bros. показала трейлер готичної драми з Марго Роббі.

Paramount підтвердила роботу над екранізацією комп'ютерної гри Call of Duty.

4 культові корейські трилери, які тримають у напрузі до титрів.

На аукціоні за космічну суму продали один з мечів Дарта Вейдера.

Цікаві мінісеріали трилерів з непередбаченою кінцівкою.