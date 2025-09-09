Відео
Головна Кіно та серіали Стівен Кінг назвав Трампа "небезпечним ідіотом"

Стівен Кінг назвав Трампа "небезпечним ідіотом"

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 15:37
Стівен Кінг назвав Дональд Трамп ідіотом — деталі
Американський письменник Стівен Кінг. Фото: REUTERS
Ключові моменти Стівен Кінг про Дональда Трампа

Відомий американський письменник та "король жахів" Стівен Кінг публічно принизив президента США Дональда Трампа. Він підкреслив, що побоюється, що республіканець піде на третій термін президентства.

Про це пише The Mirror.

Стівен Кінг про Дональда Трампа

Письменник ніколи не соромився висловлювати свою думку про Дональда Трампа, навіть коли йому погрожували бойкотом за жарти про республіканця. Кінг продовжує відкрито засуджувати кроки Трампа та його адміністрації.

Нещодавно у програмі Velshi на каналі MSNBC Кінг поділився своїми побоюваннями щодо президентства Трампа.

"Найгірше, що я можу собі уявити, це те, що цей хлопець отримає третій термін, бо він, по суті, ідіот, чи не так?" — сказав письменник.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Stephen King (@stephenking)

Найнебезпечнішим у Трампі Кінг вважає його переконання про те, що він начебто не здатний робити погані вчинки.

"Він, по суті, я не хочу вживати слово "божевільний", бо не вважаю, що він таким є, але він, безперечно, небезпечний", — додав знаменитий письменник.

Нагадаємо, що Кінг не лише відкрито виступає проти Трампа, а й після початку повномасштабного вторгнення РФ підтримав Україну та розірвав співпраці з російськими видавництвами. Він неодноразово закликав російського диктатора Володимира Путіна припинити вбивства та залишити посаду президента. Окрім того, письменник неодноразово вдягав одяг з українською символікою.

США фільм Дональд Трамп Стівен Кінг небезпека
Вероніка Новикова - Редактор
Автор:
Вероніка Новикова
