Главная Кино и сериалы Стивен Кинг назвал Трампа "опасным идиотом"

Стивен Кинг назвал Трампа "опасным идиотом"

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 15:37
Стивен Кинг назвал Дональд Трамп идиотом — детали
Американский писатель Стивен Кинг. Фото: REUTERS
Ключевые моменты Стивен Кинг о Дональде Трампе

Известный американский писатель и "король ужасов" Стивен Кинг публично унизил президента США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что опасается, что республиканец пойдет на третий срок президентства.

Об этом пишет The Mirror.

Стивен Кинг о Дональде Трампе

Писатель никогда не стеснялся высказывать свое мнение о Дональде Трампе, даже когда ему угрожали бойкотом за шутки о республиканце. Кинг продолжает открыто осуждать шаги Трампа и его администрации.

Недавно в программе Velshi на канале MSNBC Кинг поделился своими опасениями относительно президентства Трампа.

"Худшее, что я могу себе представить, это то, что этот парень получит третий срок, потому что он, по сути, идиот, не так ли?" — сказал писатель.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Stephen King (@stephenking)

Самым опасным в Трампе Кинг считает его убеждение о том, что он якобы не способен совершать плохие поступки.

"Он, по сути, я не хочу употреблять слово "сумасшедший", потому что не считаю, что он таковым является, но он, безусловно, опасен", — добавил знаменитый писатель.

Напомним, что Кинг не только открыто выступает против Трампа, но и после начала полномасштабного вторжения РФ поддержал Украину и разорвал сотрудничество с российскими издательствами. Он неоднократно призывал российского диктатора Владимира Путина прекратить убийства и покинуть пост президента. Кроме того, писатель неоднократно надевал одежду с украинской символикой.

Вероника Новикова - Редактор
Автор:
Вероника Новикова
