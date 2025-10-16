Полякова подала заявку на Євробачення 2026

Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Українська співачка Оля Полякова оголосила, що цього року подає заявку на участь у національному відборі на пісенний конкурс "Євробачення-2026". Вона підкреслила, що цей крок є для неї важливим етапом у творчості.

Про це вона повідомила у своєму Instagram у понеділок, 16 жовтня.

Полякова про заявку на Євробачення

Артистка також офіційно звернулася до Суспільного з листом, у якому закликала оновити окремі правила відбору. На її думку, система має розвиватися разом із країною та відображати сучасні європейські цінності.

Полякова подала заявку на Євробачення. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

"Ми всі змінилися — і наша культура, і наше суспільство, і наші цінності. Тому важливо, щоб кожен артист, який живе, працює і творить в Україні, мав рівне право представляти нашу державу на міжнародній сцені", — написала Полякова.

Співачка наголосила, що прагне бачити український нацвідбір максимально відкритим і справедливим, аби він став справжнім відображенням сучасної України.

Заява Полякової до Суспільного. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Раніше Оля Полякова заявляла, що хотіла б виступити на сцені Євробачення. Зазначимо, за правилами Нацвідбору, артистка не може брати участь у ньому. Все через те, що, як і чимало інших титулованих представників українського шоу-бізнесу, після 2014 року відвідувала РФ.

У 2024 році співачка створила пісню для цього конкурсу, але, за її словами, у неї "не склалося із Євробаченням". Також Полякова мала плани брати участь у "Євробаченні-2025", але від іншої країни.

Варто зазначити, що обмеження для артистів, які виступали в Росії, запровадили після скандалу з Maruv у 2019 році, коли співачка після перемоги на Нацвідборі продовжила гастролювати в РФ і відмовилася від участі в конкурсі.

