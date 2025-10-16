Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Євробачення arrow Полякова вимагає змінити правила на Євробаченні — що сталося arrow

Полякова вимагає змінити правила на Євробаченні — що сталося

16 жовтня 2025 23:40
оновлено: 23:40
Анастасія Писаненко - редактор
Полякова подала заявку на Євробачення 2026
Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/
Анастасія Писаненко - редактор

Українська співачка Оля Полякова оголосила, що цього року подає заявку на участь у національному відборі на пісенний конкурс "Євробачення-2026". Вона підкреслила, що цей крок є для неї важливим етапом у творчості.

Про це вона повідомила у своєму Instagram у понеділок, 16 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Полякова про заявку на Євробачення

Артистка також офіційно звернулася до Суспільного з листом, у якому закликала оновити окремі правила відбору. На її думку, система має розвиватися разом із країною та відображати сучасні європейські цінності.

Полякова подала заявку на Євробачення
Полякова подала заявку на Євробачення. Фото: instagram.com/polyakovamusic/ 

"Ми всі змінилися — і наша культура, і наше суспільство, і наші цінності. Тому важливо, щоб кожен артист, який живе, працює і творить в Україні, мав рівне право представляти нашу державу на міжнародній сцені", — написала Полякова.

Співачка наголосила, що прагне бачити український нацвідбір максимально відкритим і справедливим, аби він став справжнім відображенням сучасної України.

Полякова вимагає змінити правила на Євробаченні — що сталося - фото 2
Заява Полякової до Суспільного. Фото: instagram.com/polyakovamusic/ 

Раніше Оля Полякова заявляла, що хотіла б виступити на сцені Євробачення. Зазначимо, за правилами Нацвідбору, артистка не може брати участь у ньому. Все через те, що, як і чимало інших титулованих представників українського шоу-бізнесу, після 2014 року відвідувала РФ. 

У 2024 році співачка створила пісню для цього конкурсу, але, за її словами, у неї "не склалося із Євробаченням". Також Полякова мала плани брати участь у "Євробаченні-2025", але від іншої країни.

Варто зазначити, що обмеження для артистів, які виступали в Росії, запровадили після скандалу з Maruv у 2019 році, коли співачка після перемоги на Нацвідборі продовжила гастролювати в РФ і відмовилася від участі в конкурсі.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова постала у вишуканому тотал-луку насиченого бордового відтінку, який підкреслив її елегантність. Особливий акцент образу зробила вінтажна сумка.

Також ми писали, що Оля Полякова оголосила про прем'єру свого документального фільму під назвою "Все буде добре, Оля". Показ стрічки заплановано на 26 жовтня.

Євробачення Оля Полякова артисти співачка конкурс
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:44 "Укренерго" надіслало меседж бізнесу — що радять

23:40 Полякова вимагає змінити правила на Євробаченні — що сталося

23:36 Зарплати у прифронтових містах мають бути вищі, — Терехов

23:14 В Росії туберкульоз прийшов у школи

22:54 Росіяни привезли на світовий курорт небезпечний вірус

Буданов відповів, чи закінчиться війна до кінця цього року - 80x80

Буданов відповів, чи закінчиться війна до кінця цього року

22:36 Зеленський прибув до Вашингтона — що на порядку денному в США

22:33 Військова адміністрація в Одесі — що зміниться для городян

22:12 Путін "благав" Трампа не передавати Україні ракети Tomahawk

21:48 У Львові ввели аварійні відключення — коли не буде світла завтра

Text

21:45 Трамп робить заяви після розмови з Путіним — трансляція

23:44 "Укренерго" надіслало меседж бізнесу — що радять

23:40 Полякова вимагає змінити правила на Євробаченні — що сталося

23:36 Зарплати у прифронтових містах мають бути вищі, — Терехов

23:14 В Росії туберкульоз прийшов у школи

22:54 Росіяни привезли на світовий курорт небезпечний вірус

Буданов відповів, чи закінчиться війна до кінця цього року - 80x80

Буданов відповів, чи закінчиться війна до кінця цього року

22:36 Зеленський прибув до Вашингтона — що на порядку денному в США

22:33 Військова адміністрація в Одесі — що зміниться для городян

22:12 Путін "благав" Трампа не передавати Україні ракети Tomahawk

21:48 У Львові ввели аварійні відключення — коли не буде світла завтра

21:17 Що думають у США про удари по НПЗ Росії — Буданов відповів

22:33 Військова адміністрація в Одесі — що зміниться для городян

15 жовтня

22:33 Виїжджати чи залишатися — як одесити готуються до чергової зими

14 жовтня

22:33 Ідентифікація героїв в Одесі — як працює польовий морг сьогодні

13 жовтня

16:43 Проблеми міста — що найбільше турбує одеситів сьогодні

10 жовтня

18:52 Військова адміністрація в Одесі — що про це думають містяни

9 жовтня

18:51 Ситуація на одеських ринках у жовтні — що подорожчало на Привозі

8 жовтня

22:33 Компенсації після потопу в Одесі — як отримати виплати

7 жовтня

18:32 Одеса під водою — чи можна було уникнути затоплення міста

6 жовтня

21:27 Одеса майбутнього — як врятувати архітектурну цінність міста

5 жовтня

06:33 Зарплата вчителів — якою вона має бути на думку одеситів

Text

21:45 Трамп робить заяви після розмови з Путіним — трансляція

Text

18:05 Трамп проводить телефонну розмову з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Text

13:22 Українців закликали економити газ через атаки РФ — ефір День.LIVE

Text

08:00 Німеччина запустила важливу програму для ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

15 жовтня
Text

19:00 Хто провалив захист столиці від ударів РФ — ефір Київського часу

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:00 Коли квасити капусту в жовтні 2025 — дні за місячним календарем

6 жовтня 2025

20:40 Які нові вимоги для зимових шин 2025-2026

11 жовтня 2025

16:32 Що буде, якщо не вимикати Wi-Fi на телефоні на ніч

5 жовтня 2025

13:40 Чи можна забирати на дрова повалені біля дороги дерева та гілки

00:30 Придатний до служби в ТЦК — чи можуть відправити на фронт

10 жовтня 2025

14:44 Французький яблучний пиріг "Невидимка" без тіста — рецепт десерту

5 жовтня 2025

15:16 Садовий зробив важливу заяву щодо подальших атак РФ

7 жовтня 2025

12:04 Французький салат — смачніше в 100 разів за Олівʼє і Крабовий

8 жовтня 2025

01:04 Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової

4 жовтня 2025

10:12 Прожитковий мінімум і пенсія — Гетманцев озвучив суму на 2026

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації