Полякова требует изменить правила на Евровидении — что произошло

16 октября 2025 23:40
обновлено: 00:01
Анастасия Писаненко - редактор
Полякова подала заявку на Евровидение 2026
Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/
Анастасия Писаненко - редактор

Украинская певица Оля Полякова объявила, что в этом году подает заявку на участие в национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение-2026". Она подчеркнула, что этот шаг является для нее важным этапом в творчестве.

Об этом она сообщила в своем Instagram в понедельник, 16 октября.

Полякова о заявке на Евровидение

Артистка также официально обратилась к Общественному с письмом, в котором призвала обновить отдельные правила отбора. По ее мнению, система должна развиваться вместе со страной и отражать современные европейские ценности.

Полякова требует изменить правила на Евровидении — что произошло - фото 1
Полякова подала заявку на Евровидение. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

"Мы все изменились — и наша культура, и наше общество, и наши ценности. Поэтому важно, чтобы каждый артист, который живет, работает и творит в Украине, имел равное право представлять наше государство на международной сцене", — написала Полякова.

Певица подчеркнула, что стремится видеть украинский нацотбор максимально открытым и справедливым, чтобы он стал настоящим отражением современной Украины.

Полякова требует изменить правила на Евровидении — что произошло - фото 2
Заявление Поляковой к Общественному. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Ранее Оля Полякова заявляла, что хотела бы выступить на сцене Евровидения. Отметим, по правилам Нацотбора, артистка не может участвовать в нем. Все из-за того, что, как и многие другие титулованные представители украинского шоу-бизнеса, после 2014 года посещала РФ.

В 2024 году певица создала песню для этого конкурса, но, по ее словам, у нее "не сложилось с Евровидением". Также Полякова имела планы участвовать в "Евровидении-2025", но от другой страны.

Стоит отметить, что ограничения для артистов, которые выступали в России, ввели после скандала с Maruv в 2019 году, когда певица после победы на Нацотборе продолжила гастролировать в РФ и отказалась от участия в конкурсе.

Напомним, ранее Оля Полякова предстала в изысканном тотал-луке насыщенного бордового оттенка, подчеркнувшего ее элегантность. Особый акцент образа сделала винтажная сумка.

Также мы писали, что Оля Полякова объявила о премьере своего документального фильма под названием "Все будет хорошо, Оля". Показ фильма запланирован на 26 октября.

