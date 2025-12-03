Видео
Стали известны имена финалистов Нацотбора на "Евровидение-2026"

3 декабря 2025 13:54
Нацотбор Евровидения-2026 — названы имена финалистов
Певица Jerry Heil. Фото: instagram/thejerryheil
Стали известны имена финалистов, которые будут соревноваться за право представлять Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение". В списке девять кандидатов.

Об этом сообщает Суспільне.

Читайте также:

Финалисты Нацотбора на "Евровидение-2026"

Известно, что в список финалистов Нацотбора на "Евровидение-2026" вошли:

  • Jerry Heil,
  • LAUD,
  • LELÉKA,
  • MOLODI,
  • Monokate,
  • Mr. Vel,
  • The Elliens,
  • Valeriya Force,
  • ЩукаРиба.
Фіналістки Нацвідбору на Євробачення-2026
Финалисты Нацотбора на Евровидение-2026. Фото: Суспільне

"Это был очень непростой выбор — формирование шортлиста Нацотбора-2026. Впереди — голосование зрителей. И хочется попросить всех не пренебрегать им, ведь решается судьба шестерых артистов. Поэтому очень важно, чтобы зрители были активными и голосовали за своих фаворитов", — сказала музыкальный продюсер конкурса Джамала.

Отмечается, что полный список участников финала обнародуют до 15 января 2026 года, а сам финал Нацотбора состоится в феврале.

Напомним, ранее объявили об изменениях в системе голосования на песенном конкурсе Евровидение-2026. Они направлены на укрепление доверия, прозрачности и привлечения аудитории.

Также ранее мы писали, какие участники вошли в лонглист Нацотбора на Евровидение. В списке как известные исполнители, так и новые имена украинской сцены.

