Нацотбор Евровидения-2026 — названы имена финалистов

Стали известны имена финалистов, которые будут соревноваться за право представлять Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение". В списке девять кандидатов.

Об этом сообщает Суспільне.

Финалисты Нацотбора на "Евровидение-2026"

Известно, что в список финалистов Нацотбора на "Евровидение-2026" вошли:

Jerry Heil,

LAUD,

LELÉKA,

MOLODI,

Monokate,

Mr. Vel,

The Elliens,

Valeriya Force,

ЩукаРиба.

"Это был очень непростой выбор — формирование шортлиста Нацотбора-2026. Впереди — голосование зрителей. И хочется попросить всех не пренебрегать им, ведь решается судьба шестерых артистов. Поэтому очень важно, чтобы зрители были активными и голосовали за своих фаворитов", — сказала музыкальный продюсер конкурса Джамала.

Отмечается, что полный список участников финала обнародуют до 15 января 2026 года, а сам финал Нацотбора состоится в феврале.

Напомним, ранее объявили об изменениях в системе голосования на песенном конкурсе Евровидение-2026. Они направлены на укрепление доверия, прозрачности и привлечения аудитории.

Также ранее мы писали, какие участники вошли в лонглист Нацотбора на Евровидение. В списке как известные исполнители, так и новые имена украинской сцены.