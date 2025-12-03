Нацотбор Евровидения-2026 — названы имена финалистов

Стали известны имена финалистов Нацотбора на "Евровидение-2026"
Стали известны имена финалистов, которые будут соревноваться за право представлять Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение". В списке девять кандидатов.
Об этом сообщает Суспільне.
Финалисты Нацотбора на "Евровидение-2026"
Известно, что в список финалистов Нацотбора на "Евровидение-2026" вошли:
- Jerry Heil,
- LAUD,
- LELÉKA,
- MOLODI,
- Monokate,
- Mr. Vel,
- The Elliens,
- Valeriya Force,
- ЩукаРиба.
"Это был очень непростой выбор — формирование шортлиста Нацотбора-2026. Впереди — голосование зрителей. И хочется попросить всех не пренебрегать им, ведь решается судьба шестерых артистов. Поэтому очень важно, чтобы зрители были активными и голосовали за своих фаворитов", — сказала музыкальный продюсер конкурса Джамала.
Отмечается, что полный список участников финала обнародуют до 15 января 2026 года, а сам финал Нацотбора состоится в феврале.
Напомним, ранее объявили об изменениях в системе голосования на песенном конкурсе Евровидение-2026. Они направлены на укрепление доверия, прозрачности и привлечения аудитории.
Также ранее мы писали, какие участники вошли в лонглист Нацотбора на Евровидение. В списке как известные исполнители, так и новые имена украинской сцены.
