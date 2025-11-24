Євробачення-2026 — хто візьме участь у Нацвідборі

Євробачення-2026 — які учасники увійшли до лонглиста Нацвідбору
У мережі показали повний список артистів, які ввійшли до цьогорічного лонглиста Національного відбору на Євробачення-2026. Конкурс цього року відбудеться в Австрії.
Про це повідомляє канал "Євробачення Україна" у Telegram.
Учасники лонглиста Нацвідбору
До переліку претендентів на участь у пісенному конкурсі Євробачення-2026 увійшли як уже відомі виконавці, так і нові імена української сцени:
- ANSTAY;
- Jerry Heil;
- Karyotype;
- KHAYAT;
- LAUD;
- LELÉKA;
- MOLODI;
- MON FIA;
- Monokate;
- Mr. Vel;
- OKS;
- The Elliens;
- Valeriya Force;
- Марта Адамчук;
- ЩукаРиба.
Нагадаємо, що Європейська мовна спілка (EBU) повідомила про впровадження низки нових правил голосування для Євробачення-2026. Запропоновані зміни покликані посилити довіру до результатів конкурсу, підвищити прозорість процесу та зробити участь глядачів більш інтерактивною.
До цього у Суспільному наголосили, що внесення коректив до правил пісенного конкурсу після старту події неможливе. А офіційний початок Євробачення-2026 відбувся ще 3 вересня 2025 року.
