Євробачення-2026 — хто візьме участь у Нацвідборі

Сцена на Євробачення. Ілюстративне фото: eurovision.tv

У мережі показали повний список артистів, які ввійшли до цьогорічного лонглиста Національного відбору на Євробачення-2026. Конкурс цього року відбудеться в Австрії.

Про це повідомляє канал "Євробачення Україна" у Telegram.

Учасники лонглиста Нацвідбору

До переліку претендентів на участь у пісенному конкурсі Євробачення-2026 увійшли як уже відомі виконавці, так і нові імена української сцени:

ANSTAY;

Jerry Heil;

Karyotype;

KHAYAT;

LAUD;

LELÉKA;

MOLODI;

MON FIA;

Monokate;

Mr. Vel;

OKS;

The Elliens;

Valeriya Force;

Марта Адамчук;

ЩукаРиба.

Нагадаємо, що Європейська мовна спілка (EBU) повідомила про впровадження низки нових правил голосування для Євробачення-2026. Запропоновані зміни покликані посилити довіру до результатів конкурсу, підвищити прозорість процесу та зробити участь глядачів більш інтерактивною.

До цього у Суспільному наголосили, що внесення коректив до правил пісенного конкурсу після старту події неможливе. А офіційний початок Євробачення-2026 відбувся ще 3 вересня 2025 року.