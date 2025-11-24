Відео
Євробачення arrow Євробачення-2026 — які учасники увійшли до лонглиста Нацвідбору

Євробачення-2026 — які учасники увійшли до лонглиста Нацвідбору

24 листопада 2025 16:45
Анастасія Писаненко - редактор
Євробачення-2026 — хто візьме участь у Нацвідборі
Сцена на Євробачення. Ілюстративне фото: eurovision.tv
Анастасія Писаненко - редактор

У мережі показали повний список артистів, які ввійшли до цьогорічного лонглиста Національного відбору на Євробачення-2026. Конкурс цього року відбудеться в Австрії.

Про це повідомляє канал "Євробачення Україна" у Telegram.

Євробачення-2026 — які учасники увійшли до лонглиста Нацвідбору - фото 1
Допис "Євробачення Україна". Фото: скриншот

Учасники лонглиста Нацвідбору

До переліку претендентів на участь у пісенному конкурсі Євробачення-2026 увійшли як уже відомі виконавці, так і нові імена української сцени:

  • ANSTAY;
  • Jerry Heil;
  • Karyotype;
  • KHAYAT;
  • LAUD;
  • LELÉKA;
  • MOLODI;
  • MON FIA;
  • Monokate;
  • Mr. Vel;
  • OKS;
  • The Elliens;
  • Valeriya Force;
  • Марта Адамчук;
  • ЩукаРиба.

Нагадаємо, що Європейська мовна спілка (EBU) повідомила про впровадження низки нових правил голосування для Євробачення-2026. Запропоновані зміни покликані посилити довіру до результатів конкурсу, підвищити прозорість процесу та зробити участь глядачів більш інтерактивною.

До цього у Суспільному наголосили, що внесення коректив до правил пісенного конкурсу після старту події неможливе. А офіційний початок Євробачення-2026 відбувся ще 3 вересня 2025 року.

Євробачення артисти пісні конкурс Євробачення 2026
