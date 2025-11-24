Евровидение-2026 - кто примет участие в Нацотборе

Сцена на Евровидение. Иллюстративное фото: eurovision.tv

В сети показали полный список артистов, которые вошли в нынешний лонглист Национального отбора на Евровидение-2026. Конкурс в этом году состоится в Австрии.

Об этом сообщает канал "Євробачення Україна" в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Пост "Євробачення Україна". Фото: скриншот

Участники лонглиста Нацотбора

В перечень претендентов на участие в песенном конкурсе Евровидение-2026 вошли как уже известные исполнители, так и новые имена украинской сцены:

ANSTAY;

Jerry Heil;

Karyotype;

KHAYAT;

LAUD;

LELÉKA;

МОЛОДИ;

МОН ФИА;

Монокате;

Мр. Вел;

ОКС;

Эллины;

Валерия Сила;

Марта Адамчук;

ЩукаРыба.

Напомним, что Европейский вещательный союз (EBU) сообщил о внедрении ряда новых правил голосования для Евровидения-2026. Предложенные изменения призваны усилить доверие к результатам конкурса, повысить прозрачность процесса и сделать участие зрителей более интерактивным.

До этого в Суспільному отметили, что внесение корректив в правила песенного конкурса после старта события невозможно. А официальное начало Евровидения-2026 состоялось еще 3 сентября 2025 года.