Евровидение-2026 - кто примет участие в Нацотборе

Евровидение-2026 — какие участники вошли в лонглист Нацотбора
В сети показали полный список артистов, которые вошли в нынешний лонглист Национального отбора на Евровидение-2026. Конкурс в этом году состоится в Австрии.
Об этом сообщает канал "Євробачення Україна" в Telegram.
Участники лонглиста Нацотбора
В перечень претендентов на участие в песенном конкурсе Евровидение-2026 вошли как уже известные исполнители, так и новые имена украинской сцены:
- ANSTAY;
- Jerry Heil;
- Karyotype;
- KHAYAT;
- LAUD;
- LELÉKA;
- МОЛОДИ;
- МОН ФИА;
- Монокате;
- Мр. Вел;
- ОКС;
- Эллины;
- Валерия Сила;
- Марта Адамчук;
- ЩукаРыба.
Напомним, что Европейский вещательный союз (EBU) сообщил о внедрении ряда новых правил голосования для Евровидения-2026. Предложенные изменения призваны усилить доверие к результатам конкурса, повысить прозрачность процесса и сделать участие зрителей более интерактивным.
До этого в Суспільному отметили, что внесение корректив в правила песенного конкурса после старта события невозможно. А официальное начало Евровидения-2026 состоялось еще 3 сентября 2025 года.
