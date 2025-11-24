Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Евровидение arrow Евровидение-2026 — какие участники вошли в лонглист Нацотбора arrow

Евровидение-2026 — какие участники вошли в лонглист Нацотбора

24 ноября 2025 16:45
Анастасия Писаненко - редактор
Евровидение-2026 - кто примет участие в Нацотборе
Сцена на Евровидение. Иллюстративное фото: eurovision.tv
Анастасия Писаненко - редактор

В сети показали полный список артистов, которые вошли в нынешний лонглист Национального отбора на Евровидение-2026. Конкурс в этом году состоится в Австрии.

Об этом сообщает канал "Євробачення Україна" в Telegram.

Реклама
Читайте также:
Евровидение-2026 — какие участники вошли в лонглист Нацотбора - фото 1
Пост "Євробачення Україна". Фото: скриншот

Участники лонглиста Нацотбора

В перечень претендентов на участие в песенном конкурсе Евровидение-2026 вошли как уже известные исполнители, так и новые имена украинской сцены:

  • ANSTAY;
  • Jerry Heil;
  • Karyotype;
  • KHAYAT;
  • LAUD;
  • LELÉKA;
  • МОЛОДИ;
  • МОН ФИА;
  • Монокате;
  • Мр. Вел;
  • ОКС;
  • Эллины;
  • Валерия Сила;
  • Марта Адамчук;
  • ЩукаРыба.

Напомним, что Европейский вещательный союз (EBU) сообщил о внедрении ряда новых правил голосования для Евровидения-2026. Предложенные изменения призваны усилить доверие к результатам конкурса, повысить прозрачность процесса и сделать участие зрителей более интерактивным.

До этого в Суспільному отметили, что внесение корректив в правила песенного конкурса после старта события невозможно. А официальное начало Евровидения-2026 состоялось еще 3 сентября 2025 года.

Евровидение артисты песни конкурс Евровидение 2026
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:58 В Мариуполе закрылся важный карьер — оккупанты исчерпали запасы

Text

17:50 План Трампа изменили на переговорах в Женеве — эфир Вечір.LIVE

17:35 єОселя для ВПЛ — какие лишние траты могут возникнуть у украинцев

17:35 Тринчер, YAKTAK и другие — сколько стоит пригласить звезду

17:33 На Одесчине мужчину ударило током на железной дороге — детали

Терехов назвал ключевые проблемы прифронтовых громад - 80x80

Терехов назвал ключевые проблемы прифронтовых громад

17:32 Эксперт предупредил, что может ждать энергетику Украины зимой

17:13 Путин и Эрдоган провели переговоры по миру в Украине

16:59 На фоне санкций РФ дает скидку на нефть для Индии — что дальше

16:53 На Одесчине вспышка энтеровируса среди детей — что известно

Гранты для предпринимательниц — как получить финансирование

Гранты для предпринимательниц — как получить финансирование

17:58 В Мариуполе закрылся важный карьер — оккупанты исчерпали запасы

17:35 єОселя для ВПЛ — какие лишние траты могут возникнуть у украинцев

17:35 Тринчер, YAKTAK и другие — сколько стоит пригласить звезду

17:33 На Одесчине мужчину ударило током на железной дороге — детали

17:32 Эксперт предупредил, что может ждать энергетику Украины зимой

Терехов назвал ключевые проблемы прифронтовых громад - 80x80

Терехов назвал ключевые проблемы прифронтовых громад

17:13 Путин и Эрдоган провели переговоры по миру в Украине

16:59 На фоне санкций РФ дает скидку на нефть для Индии — что дальше

16:53 На Одесчине вспышка энтеровируса среди детей — что известно

Гранты для предпринимательниц — как получить финансирование

Гранты для предпринимательниц — как получить финансирование

16:45 Евровидение-2026 — какие участники вошли в лонглист Нацотбора

15:46 Мирное соглашение Трампа по Украине — мнение одесситов

22 ноября

06:33 Голодомор на Одесчине — как уничтожали села и скрывали архивы

21 ноября

22:33 Цены на продукты зимой 2026 года — какие риски видят экономисты

20 ноября

19:48 Осенние цены на Новом базаре в Одессе — обзор от овощей до мяса

06:33 Цены на продукты снова вырастут — готовы ли к этому одесситы

19 ноября

22:33 Пытки, страх и флешбеки — рассказ пленного из Херсона

06:33 Курс доллара этой зимой — сколько будет стоить валюта в Украине

18 ноября

22:33 Одесский зоопарк снова в центре скандала — состояние животных

06:33 Будет ли хлеб в 2026 году — проблемы с озимыми на юге Украины

15 ноября

19:47 Старт отопительного сезона — тепло ли в квартирах одесситов

Text

17:50 План Трампа изменили на переговорах в Женеве — эфир Вечір.LIVE

Text

13:43 Заявление Украины и США после переговоров — эфир День.LIVE

Text

08:00 Переговоры в Женеве и их первые результаты — эфир Ранок.LIVE

23 ноября
Text

12:00 Переговоры об окончании войны в Женеве — прямая трансляция

21 ноября
Text

21:40 Коррупционные скандалы и ситуация в Раде — интервью с Гетманцевым

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:05 Украинцы могут потерять доллары и евро — почему валюту изымают

20 ноября 2025

05:45 Новые правила для украинцев 60+ — что изменится с 1 января 2026

16 ноября 2025

11:00 Сколько наличных разрешается хранить дома в Германии

15 ноября 2025

08:20 Ночной тариф на электричество — цена за киловатт с 1 декабря

14 ноября 2025

14:30 В одном из супермаркетов подешевели продукты — где выгодные цены

11 ноября 2025

19:10 Зимняя поддержка 2025 — сколько получат люди с инвалидностью

18 ноября 2025

06:35 Не всем нужно ждать индексацию — кому повысят пенсию раньше

12 ноября 2025

17:12 В некоторых супермаркетах подешевели яйца — новые цены

18 ноября 2025

13:56Произошел масштабный сбой в работе интернет-сервисов — причина

21 ноября 2025

04:35 Нужно разрешение соседа — что запрещено делать на своем участке

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации