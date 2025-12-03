Нацвідбір Євробачення-2026 — названо імена фіналістів

Стали відомі імена фіналістів Нацвідбору на "Євробачення-2026"
Стали відомо імена фіналістів, які будуть змагатися за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення". У списку дев'ять кандидатів.
Про це повідомляє Суспільне.
Фіналісти Нацвідбору на "Євробачення-2026"
Відомо, що до списку фіналістів Нацвідбору на "Євробачення-2026" увійшли:
- Jerry Heil,
- LAUD,
- LELÉKA,
- MOLODI,
- Monokate,
- Mr. Vel,
- The Elliens,
- Valeriya Force,
- ЩукаРиба.
"Це був дуже непростий вибір — формування шортлиста Нацвідбору-2026. Попереду — голосування глядачів. І хочеться попросити всіх не нехтувати ним, адже вирішується доля шістьох артистів. Тому дуже важливо, щоб глядачі були активними й голосували за своїх фаворитів", — сказала музична продюсерка конкурсу Джамала.
Зазначається, що повний список учасників фіналу оприлюднять до 15 січня 2026 року, а сам фінал Нацвідбору відбудеться у лютому.
Нагадаємо, раніше оголосили про зміни у системі голосування на пісенному конкурсі Євробачення-2026. Вони спрямовані на зміцнення довіри, прозорості та залучення аудиторії.
Також раніше ми писали, які учасники увійшли до лонглиста Нацвідбору на Євробачення. У списку як відомі виконавці, так і нові імена української сцени.
