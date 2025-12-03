Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Євробачення arrow Стали відомі імена фіналістів Нацвідбору на "Євробачення-2026" arrow

Стали відомі імена фіналістів Нацвідбору на "Євробачення-2026"

3 грудня 2025 13:54
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор
Нацвідбір Євробачення-2026 — названо імена фіналістів
Співачка Jerry Heil. Фото: instagram/thejerryheil
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор

Стали відомо імена фіналістів, які будуть змагатися за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення". У списку дев'ять кандидатів.

Про це повідомляє Суспільне. 

Реклама
Читайте також:

Фіналісти Нацвідбору на "Євробачення-2026"

Відомо, що до списку фіналістів Нацвідбору на "Євробачення-2026" увійшли:

  • Jerry Heil,
  • LAUD,
  • LELÉKA,
  • MOLODI,
  • Monokate,
  • Mr. Vel,
  • The Elliens,
  • Valeriya Force,
  • ЩукаРиба.
Фіналістки Нацвідбору на Євробачення-2026
Фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2026. Фото: Суспільне

"Це був дуже непростий вибір — формування шортлиста Нацвідбору-2026. Попереду — голосування глядачів. І хочеться попросити всіх не нехтувати ним, адже вирішується доля шістьох артистів. Тому дуже важливо, щоб глядачі були активними й голосували за своїх фаворитів", — сказала музична продюсерка конкурсу Джамала.

Зазначається, що повний список учасників фіналу оприлюднять до 15 січня 2026 року, а сам фінал Нацвідбору відбудеться у лютому.

Нагадаємо, раніше оголосили про зміни у системі голосування на пісенному конкурсі Євробачення-2026. Вони спрямовані на зміцнення довіри, прозорості та залучення аудиторії.

Також раніше ми писали, які учасники увійшли до лонглиста Нацвідбору на Євробачення. У списку як відомі виконавці, так і нові імена української сцени.

Євробачення артисти співак конкурс Нацвідбір Євробачення
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:35 Жорстоке вбивство у Відні — в Одесі затримали підозрюваних

Україна втратила 13% житла — час для нової житлової політики

Україна втратила 13% житла — час для нової житлової політики

14:31 Росіяни вдарили по Харкову — є постраждалі

14:30 Виплата 30 тис. грн у ЗСУ — особливості та хто може оформити

14:24 Путін не відхиляв мирний план для завершення війни, — Пєсков

Виклики життя в Харкові — інтерв'ю Терехова для Новини.LIVE - 80x80

Виклики життя в Харкові — інтерв'ю Терехова для Новини.LIVE

14:24 В Android з'являться термінові виклики — як це працюватиме

14:17 Revolut заблокував поповнення з карток 50 країн — повний список

14:15 Рютте відреагував на погрози Путіна воювати з Європою

14:06 У Пермі ексчиновник хотів дати хабар, щоб не воювати в Україні

13:59 Безкоштовні залізничні поїздки для одеситів — як скористатися

14:35 Жорстоке вбивство у Відні — в Одесі затримали підозрюваних

Україна втратила 13% житла — час для нової житлової політики

Україна втратила 13% житла — час для нової житлової політики

14:31 Росіяни вдарили по Харкову — є постраждалі

14:30 Виплата 30 тис. грн у ЗСУ — особливості та хто може оформити

14:24 Путін не відхиляв мирний план для завершення війни, — Пєсков

Виклики життя в Харкові — інтерв'ю Терехова для Новини.LIVE - 80x80

Виклики життя в Харкові — інтерв'ю Терехова для Новини.LIVE

14:24 В Android з'являться термінові виклики — як це працюватиме

14:17 Revolut заблокував поповнення з карток 50 країн — повний список

14:15 Рютте відреагував на погрози Путіна воювати з Європою

14:06 У Пермі ексчиновник хотів дати хабар, щоб не воювати в Україні

13:59 Безкоштовні залізничні поїздки для одеситів — як скористатися

22:32 Пекло Маріуполя і полон в РФ очима одеського морського піхотинця

1 грудня

18:53 Небезпека завжди поруч — що потрібно знати про ВІЛ одеситам

28 листопада

22:32 Скасування правил експлуатації пляжів в Одесі — чим це загрожує

27 листопада

22:33 Ціни на продукти в Одесі — як змінилися на ринку Черемушки

08:04 Мирний план Трампа — можливість компромісу чи шлях до капітуляції

25 листопада

22:33 Рано чи пізно воювати будуть всі — історія морпіха з Одеси

24 листопада

15:46 Мирна угода Трампа щодо України — думка одеситів

22 листопада

06:33 Голодомор на Одещині — як знищували села та приховували архіви

21 листопада

22:33 Ціни на продукти взимку 2026 року — які ризики бачать економісти

20 листопада

19:48 Осінні ціни на Новому базарі в Одесі — огляд від овочів до м'яса

Text

13:05 Рютте розкрив, коли Україна стане членом НАТО — ефір День.LIVE

Text

08:00 НАТО має план у разі провалу переговорів — ефір Ранок.LIVE

2 грудня
Text

18:39 Виступ Зеленського в парламенті Ірландії — трансляція

Text

18:03 Зеленський заявив про 20 пунктів мирного плану — ефір Вечір.LIVE

Text

16:45 Зеленський зробив важливу заяву в Ірландії — трансляція

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Нові правила для українців 60+ — що зміниться з 1 січня 2026

22 листопада 2025

20:08 У кожного власника квартири має бути цей документ — що перевірити

23 листопада 2025

10:50 Оренда квартири — чи може винаймач відсудити житло у власника

26 листопада 2025

18:40 Ваша квітка за датою народження — розкаже все про характер

21 листопада 2025

04:35 Потрібен дозвіл сусіда — що заборонено робити на своїй ділянці

26 листопада 2025

15:50 Виплати у ЗСУ — максимальні та мінімальні суми з 1 грудня

22 листопада 2025

19:15 Без проблем на кордоні не обійдеться — скільки готівки треба мати

20 листопада 2025

19:35 На які виплати розраховувати людям з інвалідністю в грудні 2025

21 листопада 2025

19:35 Хто з українців не зможе стати громадянином Німеччини — підстави

19 листопада 2025

15:20Заброньованого можуть мобілізувати у відпустці — що перевіряють

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації