Нацвідбір Євробачення-2026 — названо імена фіналістів

Стали відомо імена фіналістів, які будуть змагатися за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення". У списку дев'ять кандидатів.

Про це повідомляє Суспільне.

Фіналісти Нацвідбору на "Євробачення-2026"

Відомо, що до списку фіналістів Нацвідбору на "Євробачення-2026" увійшли:

Jerry Heil,

LAUD,

LELÉKA,

MOLODI,

Monokate,

Mr. Vel,

The Elliens,

Valeriya Force,

ЩукаРиба.

"Це був дуже непростий вибір — формування шортлиста Нацвідбору-2026. Попереду — голосування глядачів. І хочеться попросити всіх не нехтувати ним, адже вирішується доля шістьох артистів. Тому дуже важливо, щоб глядачі були активними й голосували за своїх фаворитів", — сказала музична продюсерка конкурсу Джамала.

Зазначається, що повний список учасників фіналу оприлюднять до 15 січня 2026 року, а сам фінал Нацвідбору відбудеться у лютому.

Нагадаємо, раніше оголосили про зміни у системі голосування на пісенному конкурсі Євробачення-2026. Вони спрямовані на зміцнення довіри, прозорості та залучення аудиторії.

Також раніше ми писали, які учасники увійшли до лонглиста Нацвідбору на Євробачення. У списку як відомі виконавці, так і нові імена української сцени.