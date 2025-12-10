Jerry Heil йде на нацвідбір Євробачення-2026 — що відомо про артистку та з чим може виступити

Українська співачка Jerry Heil. Фото: Instagram/thejerryheil

У травні наступного року в австрійському місті Відень відбудеться Євробачення-2026. Україна також братиме участь у 70-му пісенному конкурсі. Наразі вже відомо про імена дев'ятьох фіналістів Нацвідбору. Серед них — співачка Jerry Heil. Свої сили у цьому конкурсі вона спробує вже не вперше.

Що відомо про участь Jerry Heil у Євробаченні

Одразу після того, як Суспільне оголосило учасників лонглиста Нацвідбору на Євробачення-2026, співачка Jerry Heil пояснила, чому знову опинилася серед претендентів на участь у конкурсі.

Співачка Jerry Heil прагне представляти Україну на Євробаченні-2026. Це стало відомо після оголошення лонглиста Нацвідбору на конкурс. Раніше артистка вже тричі намагалася потрапити на Євробачення.

Співачка Jerry Heil. Фото: Instagram/thejerryheil

Зокрема, вперше вона брала участь у відборі у 2020 році з піснею Vegan. Через два роки Jerry Heil повернулася з композицією When God Shut the Door. Втретє співачка виступила на Нацвідборі в дуеті з Alyona Alyona у 2023 році. Саме ця спроба виявилася вдалою. Jerry Heil та Alyona Alyona представляли Україну на Євробаченні-2024 в Мальме. Тоді вони посіли третє місце.

Тепер же співачка вирішила випробувати свої власні сили у конкурсі. Вона прагне представляти Україну сольно.

"Це правда, я повертаюся на Національний відбір. Я не маю на меті "закрити гештальт", хоч так, я дуже скучила за цим святом музики і за сімʼєю, яка навколо нього утворилася і частиною якої я себе відчуваю", — написала Jerry Heil в Instagram.

Пост Jerry Heil про участь у Нацвідборі. Фото: скриншот

Артистка зізналася, що прагне здобути перемогу для України на Євробаченні. Ще одна її ціль — стабільна присутність української музики в європейських та світових чартах.

"Так, я прагну перемоги для української музики — і працюватиму невпинно, поки це справді не станеться", — написала співачка.

Поки що не відомо з якою піснею Jerry Heil виступить на Нацвідборі. Репертуар співачки досить різноманітний: від авторських пісень до колаборацій, що принесли їй міжнародну популярність. Зважаючи на любов артистки до народних мотивів, можливо, її трек буде саме з елементами українського етно.

Думки людей у мережі щодо участі Jerry Heil у Нацвідборі-2026 розділились. Одні вважають, що їй варто дати дорогу тим, хто ще не проявив себе. Інші ж навпаки розцінюють досвід виступу на Євробаченні як вагому перевагу артистки. Однак чи допоможе це їй знову пройти відбір, представити Україну перед світом та здобути бажану перемогу, стане відомо згодом.

