Евровидение-2026 — еще одна страна заявила о бойкоте конкурса

Экран с надписью "Евровидение-2026". Фото: Reuters

Исландия приняла решение относительно участия в Евровидении-2026. Страна отказалась от того, чтобы соревноваться в песенном конкурсе.

Об этом пишет Reuters в среду, 10 декабря.

Почему Исландия не будет участвовать в Евровидении-2026

Исландский вещатель RUV заявил, что не будет участвовать в песенном конкурсе Евровидение-2026. Это произошло после того, как Европейский союз вещателей (EBU) одобрил участие Израиля.

"Из публичных дебатов в этой стране и реакции на решение EBU на прошлой неделе понятно, что участие RUV (в конкурсе Евровидение-2026. — Ред.) не принесет ни радости, ни мира", — заявил генеральный директор Стефан Эйрикссон.

Исландия была одной из стран, которые требовали провести голосование относительно участия Израиля в Евровидении, однако EBU отказалась от этого. Зато Европейский союз вещателей решил принять новые правила, которые призваны помешать политическому влиянию на конкурс.

Добавим, что Исландия никогда не выигрывала Евровидение. Однако представители этой страны заняли второе место в 1999 и 2009 годах.

Какие страны отказались от участия в Евровидении-2026

Кроме Исландии, ранее об отказе от участия в конкурсе заявили еще четыре страны:

Испания;

Нидерланды;

Ирландия;

Словения.

Причиной стало участие Израиля в Евровидении. Вещатели считают это недопустимым, учитывая военные действия в Газе. Они убеждены, что это противоречит "европейским стандартам мира и взаимопонимания".

