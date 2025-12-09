Скандал с Евровидением — Притула резко раскритиковал Полякову

Украинский шоумен и волонтер Сергей Притула. Фото: кадр из видео

Украинская певица Оля Полякова заявила, что хочет участвовать в Нацотборе на Евровидение-2026. Однако выступить артистке не позволили из-за ее концерта, который состоялся в 2015 году в России.

Скандал прокомментировал украинский волонтер и бывший телеведущий Сергей Притула в комментарии Новини.LIVE.

Притула прокомментировал желание Поляковой попасть на Евровидение

Сергей Притула эмоционально отреагировал на заявление Оли Поляковой о желании поехать на Евровидение. Он заявил, что певица не может представлять Украину из-за правил Нацотбора.

"Оля Полякова не может поехать на Евровидение", — отметил шоумен.

Он также вспомнил 2019 год, когда в Нацотборе на Евровидение участвовала скандальная певица Maruv.

"Я выдержал очень большую нагрузку после того, как со сцены ты говоришь: "Ты — человек, который с голой ж*пой выступает перед ка*апами в Москве, Тольятти, где угодно, ты не можешь представлять Украину на Евровидении в тот момент, когда люди, перед которыми ты выступаешь, убивают наших граждан", — заявил Притула.

Шоумен отметил, что правила Нацотбора не возникли на пустом месте. Поэтому Полякова, которая выступала в России после 2014 года, не может представлять Украину в песенном конкурсе.

"Этот протокол о том, что кто выступал в России, не может представлять Украину, он тоже не появился из воздуха. А потому, что были люди, которые, извините, проявляли инициативу и брали ответственность за свои слова", — подчеркнул Притула.

К тому же он добавил, что Евровидение — это конкурс молодых исполнителей. Поэтому Поляковой участвовать в отборе не стоит.

