Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Евровидение Притула не хочет видеть Полякову на Евровидении — детали скандала

Притула не хочет видеть Полякову на Евровидении — детали скандала

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 14:17
Скандал с Евровидением — Притула резко раскритиковал Полякову
Украинский шоумен и волонтер Сергей Притула. Фото: кадр из видео

Украинская певица Оля Полякова заявила, что хочет участвовать в Нацотборе на Евровидение-2026. Однако выступить артистке не позволили из-за ее концерта, который состоялся в 2015 году в России.

Скандал прокомментировал украинский волонтер и бывший телеведущий Сергей Притула в комментарии Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Притула прокомментировал желание Поляковой попасть на Евровидение

Сергей Притула эмоционально отреагировал на заявление Оли Поляковой о желании поехать на Евровидение. Он заявил, что певица не может представлять Украину из-за правил Нацотбора.

"Оля Полякова не может поехать на Евровидение", — отметил шоумен.

Он также вспомнил 2019 год, когда в Нацотборе на Евровидение участвовала скандальная певица Maruv.

"Я выдержал очень большую нагрузку после того, как со сцены ты говоришь: "Ты — человек, который с голой ж*пой выступает перед ка*апами в Москве, Тольятти, где угодно, ты не можешь представлять Украину на Евровидении в тот момент, когда люди, перед которыми ты выступаешь, убивают наших граждан", — заявил Притула.

Шоумен отметил, что правила Нацотбора не возникли на пустом месте. Поэтому Полякова, которая выступала в России после 2014 года, не может представлять Украину в песенном конкурсе.

"Этот протокол о том, что кто выступал в России, не может представлять Украину, он тоже не появился из воздуха. А потому, что были люди, которые, извините, проявляли инициативу и брали ответственность за свои слова", — подчеркнул Притула.

К тому же он добавил, что Евровидение — это конкурс молодых исполнителей. Поэтому Поляковой участвовать в отборе не стоит.

Напомним, ранее мы писали о том, что продюсер Поляковой пригрозил Суспильному судом. Это произошло из-за недопуска артистки на нацотбор Евровидения.

Также мы рассказывали о том, что Оля Полякова потребовала изменить правила Евровидения. Артистка официально обратилась к Суспильному с письмом.

Евровидение Оля Полякова Сергей Притула музыка Евровидение 2026
Ирина Борко - Редактор
Автор:
Ирина Борко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации